重提19年前擅自改詞事件　陳輝陽無膽改黃偉文詞

音樂大師陳輝陽為宣傳首登紅館的《陳輝陽x女聲合唱作品音樂會》接受電台專訪，對於近年少發表新作，與及年初表達樂壇已死的爭論，他說：「我停了下來是有原因，首先是行業嚴重下滑，其二跟社會的scene有關，由2013到2018年，大家都變了很討厭廣東歌，那因為大家討厭自己是香港人。流行曲最重要不是歌，是流行！今年開始有改變，MIRROR、ERROR冒起是好事，是因為香港人自覺得要企番起身，要愛香港的東西。我不認同《樂壇已死》這首歌所指，但我會理解。但另一角度看，（樂壇）死了是好事，因為就會rebuild（重建），Mirror、Error對我感覺是so interesting！因為香港無偶像差不多15、6年了，流行音樂從來屬於年輕人，但我不會停止創作。」

至於另一位合作無間的填詞人黃偉文（Wyman），談及Wyman去年曾於社交網貼出手稿，指2002年作給張學友、林憶蓮合唱的《日與夜》曾被人擅自改詞，更直指對方是「塗鴉者」、「單純想為破壞而破壞」。身兼《日與夜》曲、編、監的陳輝陽說：「始終19年前的事，我嘗試記憶，當時獲得填詞人的歌詞已當是寶，因為已是last minutes與歌手在studio。我無膽量改填詞人的詞，要改一定有理由，要是我沒記錯，憶蓮唱的那句是有些唔啱音，當時睇歌詞不止我，還有歌手，而這首歌屬於阿Jan（林海峰）發起的廣播劇，那我就打電話給阿Jan。我要先帶頭盔，到最後是林海峰找人改，抑或是我找人改，我真的忘記了，但肯定不是我改，我點識寫？」但當刻有否問過黃偉文意見才改？陳輝陽說：「因聯絡不到他嘛！」