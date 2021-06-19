被囡囡撞破行房點算？王祖藍用呢招解決

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持《日日媽媽聲》今晚（19日）播出最後一集，由於明日（20日）是父親節，故三位主持請來星級父親區永權、楊潮凱、周志康做嘉賓，當中更包括TVB首席創意官王祖藍。

為了節目效果，祖藍與節目組當初設計了「大逼供」及「生仔陣痛」兩大酷刑「炮製」星級爸爸，祖藍上節目亦接受車輪轉逼供，如「點解要個女咁細個做家務」、「點大男人法」等，其中問到如被囡囡撞破與老婆行房時會如何自處？祖藍先搞笑謂：「我會繼續，就係個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」隨即惹來主持熱烈討論。祖藍又謂不擔心女兒將來身高問題：「唔使愁，我低頭望佢嘅時間唔係剩番好多。」

之後祖藍接受「陣痛」酷刑，事前「係威係勢」揚言：「一係唔玩，一係破紀錄！」豈料酷刑開始不久，他即大嗌救命，連環露出痛苦表情兼面都青埋；為求脫苦海，祖藍逐一向主持拋出餌誘：「你哋慢慢嚟，我其實可以畀OT你哋。」場面搞笑。

而楊潮凱、區永權、周志康除了獻唱，更大爆「父親之苦」，楊潮凱自爆「連太太以外嘅人奶都試飲過」，周志康則細訴細女出世時因久久沒有喊聲，令他經歷了人生最緊張時刻。

同場還有方力申（小方）帶同父母參與錄影，同小方一樣玩得的方爸爸，恨飲新抱茶恨到出面，自爆小方先後帶過唐詩詠、陳瀅及馮盈盈回家，嚇得小方急忙解畫。小方受訪指是無綫高層樂易玲帶同一班同事上他的屋企聚會，並無單獨上屋企。