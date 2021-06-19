黎諾懿拖大肚妻睇騷　BB被讚腳頭好

藝人黎諾懿太太李潔瑩（Nicole）日前被爆成功懷上第二胎，令諾懿開心到癲，Nicole腹中塊肉未足3個月，故諾懿至今仍未正面回應大家的祝福，但據知他禁不住喜悅，人前人後經常笑到四萬咁口，昨晚（18日）他更拖着太太欣賞老友黎瑞恩主演的舞台劇《男人40 CEO》。一身白色連身裙的Nicole步履輕盈，身材依然纖瘦，腹部微隆，諾懿全程小心照顧，全程拖到實，對於在場好友連聲恭喜亦欣然接受。

為「小春雞」心理輔導

據知Nicole今胎較少孕吐，算是佗得比較舒服，然而諾懿相當緊張，即使早已跟內地公司簽約，眼見疫情未緩和，已跟邀請單位協商將行程押後，一切以家庭為重。至於4歲兒子「小春雞」對快將當哥哥一知半解，諾懿打算稍後為他做「心理輔導」，慢慢讓他明白做哥哥的責任。

Nicole今胎被讚「腳頭好」，事關諾懿參演的無綫重頭劇《刑偵日記》率先在內地播放，錄得相當不錯的點擊之餘，首周更獲8.4評分的佳績，一眾演員扮演不同類型精神病角色亦引起熱話。諾懿得悉劇集獲好評即開心說：「冇枉費我哋夏天開工咁辛苦，最緊要大家睇得開心，畀觀眾知道係誠意之作。（擔心率先播之後，月底喺香港播出會影響收視？）唔會，因為內地係普通話配音，追起劇上嚟係兩種風味。」

而為了塑造嚴肅穩重的形象，他特地將髮鬢漂白：「我嘅角色為咗破案不擇手段，甚至主動黐埋社團大嫂傅嘉莉度，而佢就有寂寞病態，為咗追尋被人錫嘅感覺，同幾個男人都有關係。（同佢有冇好激嘅肉搏戲？）會交代我揸住支槍，公然喺街邊同佢激吻，不過發生咩事就賣關子先。」