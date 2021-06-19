港姐內訌！郭柏妍梁敏巧爭做神箭手

無綫《明星運動會》繼日前進行「拳擊」項目比賽後，日前再移師馬鞍山的烏溪沙青年新村，進行箭術及籃球兩個項目賽事。

上午先進行箭術項目比賽，分男、女子組初賽及決賽，男子組初賽率先進行，由「紅隊」派出施焯日、廖家爵，「綠隊」派出古天祥、魏柏豪，以及「藍隊」派出劇集《愛‧回家之開心速遞》的「頭皮」吳卓衡和邵展鵬，共6位男藝員出戰，賽前練習時，古天祥被工作人員看好，被視為大熱門。

女子組則有「紅隊」的郭柏妍，和「藍隊」的黃子桐、梁敏巧、李芷晴、鞏姿希、羅毓儀，6位女藝員相繼進行初賽。梁敏巧賽前被視為冠軍大熱，表現令人期待。每位參賽藝員全力以赴比賽，為團隊角逐獎牌，爭奪「神箭手」的封號。此外，副總經理曾志偉亦驚喜現身，為參賽藝員加油打氣。

完成箭術比賽後，下午舉行男子籃球決賽、女子籃球初賽及決賽，出戰藝人包括譚俊彥、麥皓兒、翟威廉、伍富橋、羅天宇、劉穎鏇、戴祖儀、陳曉華、游嘉欣等，各參賽藝員都施展渾身解數，奮力應戰，力爭冠軍。

整個箭術及籃球項目之初賽及決賽過程，將剪輯成《明星運動會》節目，該節目由7月4日起連續3個周日晚上8時30分於無綫翡翠台播映，壓軸一集則定於7月20日晚8時30分播映，節目由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任大會主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報道員，為觀眾全程直擊藝員參賽時的即時感受。