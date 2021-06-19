唱歌驚恐症爆發　張建聲高音位遞咪畀觀眾

藝人楊詩敏（蝦頭）、張建聲與新進歌手藍杰今日（19號）現身音樂直播活動，張建聲自言對唱歌一竅不通：「我對唱歌係有驚恐症，因為今次係朋友搞嘅直播騷，所以就嚟唱，我若干年前喺大陸有登台唱歌，但一去到高音位唱唔到就將支咪遞畀台下觀眾。（當年有咩飲歌？）我鍾意唱鄭伊健嘅歌。我好清楚自己嘅歌喉，所以都係專心做番演員。今次挑戰吓唱歌，我都預咗被朋友笑。（事前有冇練習？）疫情爆發前，喺卡拉OK練咗好多年囉！」至於蝦頭透露最近忙音樂劇，揚言又演又唱，犀利過做歌手。

另外，講到張建聲有份參與的ViuTV節目《嫌疑事件簿》遭網民負評，他坦言有留意網民意見，並向節目組反映：「可能真係剪得太濃縮，所以觀眾睇唔明，節目組有喺網上平台拆解番，我都有要求可唔可以剪一個個半鐘嘅加長版呢！（你有冇睇方力申主持嘅《死因有可疑》？）我唔使睇，我見到真人添！我同佢一齊拍電影。我冇睇，大家各有各做，我自己個節目都有好多地方要修正，最重要係有得選擇。」

他又問蝦頭有否捧他場？蝦頭誠實地說：「我冇睇，兩邊都冇睇，因為要排舞台劇，由朝排到晚。其實本來我有份做《嫌疑事件簿》，但因為做舞台劇，所以推咗，希望第二季同你一齊做。你放心，我之後兩邊都會重睇。（咁睇邊套先？）睇張建聲嗰套先，因為張建聲飾演過我老公，方力申只係演過我男友，仲要飛咗我。」