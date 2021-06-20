【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十一己亥木執日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、納畜

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

得到身邊人全力支持，做起事來更加有自信。

金牛

理清事情的輕重緩急，勿因瑣事而自亂陣腳。

雙子

生活安逸，沒甚麼要操心，長線投資可考慮。

巨蟹

偏見影響了判斷力，對別人的提議要多思考。

獅子

若處事像一隻盲頭蒼蠅，最終只會徒勞無功。

處女

力求完美是好，但要明白努力不一定能成功。

天秤

好人唔易做！宜量力而為，小心攬上爛攤子。

天蠍

心情差，不想跟別人說話，花錢買開心要節制。

人馬

工作量超負荷，急需恢復體能，宜好好休息。

山羊

多一事不如少一事，避免出現不必要的麻煩。

水瓶

事業上造出可喜成績，有望得到上司的認可。

雙魚

被難纏的問題弄得情緒壓抑，要提防鬱到病。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）蛇 是非多

鼠

桃花運超好，主動約會心儀對象，脫單不是夢！

牛

好事接踵而至，有利求職，易覓得理想工作。

虎

有偏財運，保持笑口常開，荷包將有意外進帳。

兔

事業運上升，放手一博，可望獲得理想回報。

龍

思路清晰，行動力強，可於職場上佔得先機。

蛇

是日沖煞，渾身不自在，易被流言蜚語困擾。

馬

運勢一般，工作要多加兩錢肉緊，避免犯錯。

羊

精神奕奕，得到貴人青睞，做事無往而不利。

猴

人氣上升，事業發展受惠，棘手難題也能解決。

雞

貪字得個貧，以旁門左道的方法求財將有麻煩。

狗

出席社交場合會帶來好運，易獲得貴人提攜。

豬

財運很一般，謹記便宜莫貪，以免受騙上當。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

了解對象心思 應付各種情人

很多人都在愛情路上跌跌碰碰，甚至已開始覺得迷惘，但透過了解自己的紫微斗數命盤，就可以更清楚自己與對方的關係，作出合適的溝通。如果未清楚自己命盤，可以向專業的算命師傅詢問，並且查看自己的夫妻宮。

事業型伴侶：紫微星、天府星

遇到這種充滿自信、領導能力的對象，可以多誇獎他/她，並由他/她作主導，相處會更融洽。

聰明才華型：天機星

對象聰明，可以跟他/她猜一些謎語、動動腦筋。

多愁善感型：太陰星

遇到這種被動的對象，宜主動陪伴對方，安撫其心靈。

異地桃花型：太陽星、巨門星

你的桃花很可能在異地，或是在外資公司工作。

高冷脫俗型：七殺星

對方需要的是一見鍾情，請好好打理你的儀容。

泛水桃花型：貪狼星、廉貞星

甜言蜜語、浪漫都少不了，還要懂得陪他/她到處應酬。

隨和暖心型：天相星

你需要的是主動，並帶領着對方。

剛烈實際型：武曲星

對方需要稱讚、體諒，不妨做一個背後支持的角色。

玩樂知己型：天同星的對象，不妨和他/她去玩。

成熟穩重型：天梁星的對象，必須聰明一點，並且聆聽對方話。

思維創新型：破軍星的對象，嘗試和他一起冒險，打破傳統，易收穫美滿愛情。