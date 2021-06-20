隔離唔夠14日？容祖兒極速穿梭中港惹質疑

憑內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第二季而在內地聲勢更勁的天后容祖兒，前晚（18日）和佘詩曼及蘇永康等在上海出席時裝活動，以一襲粉色泡泡袖低胸裙上陣的她，和同場的視后佘詩曼來個天后VS視后的正面交「峰」！惟容祖兒現身上海，卻成為網民熱話，紛紛質疑她是否玩「穿越」！

為陪伴母親一起過母親節，容祖兒在上月初即5月玩「突襲」返港，向母親送上驚喜，順便返港小休。而在本月2日及7日，她分別網晒在香港和姪女行街，以及直踩古巨基家，探望古巨基及其兒子Kuson。惟探訪古巨基後，事隔不足14天，在本月17日祖兒已網晒身在上海獲好姊妹包括鍾欣潼及蔡卓妍等慶祝41歲生日的相片。

由於疫情關係，由香港去上海，抵埗後需要接受強制隔離14日，但容祖兒探訪古巨基後不足兩星期，即可現身上海，令網民不禁笑問是否拍電影《天能》，可以時間逆轉去探古巨基外，更有網民笑言天后原來是「時間之神」玩穿越，又說可能她如《多啦A夢》一樣有「隨意門」！經理人霍汶希回覆東網親解時間之謎，她說：「祖兒網晒探基仔一家嘅相，其實係之前影落嘅，佢post嗰陣，我哋已經喺上海隔離緊，我哋係喺上海隔離咗14日，再外加多7日。我哋係邊位呢？點會唔使隔離？」