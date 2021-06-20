選美冠軍過兩招　尚羚做導師教新人出戰國際小姐

近日城中掀起選美熱，除了香港小姐面試進行得如火如荼外，還有一個國際小姐選舉，早前歌手尚羚受友人所託，給其中一位參選佳麗私下特訓指導儀態和應對。這天見她與一名年輕女仔在尖沙咀一酒店的餐廳用膳，之後到時裝店揀衫，對方正是入選國際小姐選舉六強現年22歲的Christina，尚羚選美經驗豐富，18歲摘下馬來西亞環球小姐冠軍，之後來港參加亞洲小姐，又獲「最完美肌膚」和「最上鏡小姐」兩個獎項，見她在時裝店不停替Christina轉Look，十分熟手。

尚羚回覆說：「個選美賽制唔同港姐，賽制好似面試咁，月尾就會知結果，Christina想我幫佢補習，我係補習老師，哈哈！不過我好Enjoy，好好玩，我乜都同佢講，講番我以前比賽嘅心得，唔想佢似我，我嗰時冇人指導，所以浪費咗好多時間。」透露已給對方補了四堂，自言只收友情價，但付出不少，還請了攝影師，給對方拍照。問到Christina可望躋身三甲？她表示：「我只睇過其他對手嘅相，冇見過真人，女仔係要時間執，我覺得入到六強應該個個都唔差，贏唔贏睇好多因素，我覺得佢進步咗好多，之前佢畀啲行天橋片我睇，同依家相比，進步咗好多。」