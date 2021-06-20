胡楓開騷唱足3個幾鐘　感謝林子祥幫助：非洲都會跟住去！

資深藝人胡楓（修哥）昨晚（19日）舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，以89歲之齡打破他3年前創下紅館年紀最高開騷的藝人紀錄，只演一場開3面台，75%座位全爆滿。是次嘉賓眾多，包括有林子祥、薛家燕、陳潔靈、《愛．回家之開心速遞》演員、羅蘭、樂隊Supper Moment、3位小生曾江、Joe Junior和「四哥」等，四哥原來是梁家輝偽裝，卻十分神似。演唱會8時半準時開騷，唱足3個多小時，修哥可謂超額完成。

開場時修哥穿着Patchwork彩色西裝，戴bling bling眼鏡、着白波鞋，朝氣勃勃，成個後生仔一樣。早前喉痛不適的他，歌聲悅耳，連唱多首名曲，包括《情花開》、《隨想曲》、《雙星情歌》和《相識也是緣份》，之後一班為數9人《愛．回家》演員踩台，包括林淑敏、呂慧儀、吳偉豪、蘇韻姿、許家傑等，合唱《愛》主題曲，各人興奮到玩自拍，唱完修哥問：「唔明點解你哋上嚟，你哋應該喺屋企，因為你哋入晒屋。」林淑敏說：「你話我唔會即刻紅，但撈到飯食，多謝你，否則唔會堅持到。」修哥卻說忘記有講過，見到歌手葉蒨文，講笑林子祥有來。

羅蘭穿着灰色禮服與修哥合唱《綠島小夜曲》，之後羅蘭獨唱《天各一方》時入錯音、走音兼甩晒歌詞，錯漏百出，修哥聽到皺眉，疑惑𢱑下巴，羅蘭覺得他請她上紅館好大膽。修哥講笑：「好多人叫我搵個唔識唱、唔識講嘢嘅嘉賓，第一個諗起你。」羅蘭笑他出口成文，之後唱英文歌落台，搞鬼地拜拜，但帶點鬼魅，甚有「龍婆」Feel。之後到修哥孫和曾孫等上台，聯同海外的孫兒，大合唱晒溫情。修哥笑言孫兒好孝順他，他就孝順曾孫。

薛家燕擔任演唱會嘉賓，修哥讚家燕母兼父職多年，故祝她「父親節快樂」，家燕回憶8歲時做童星，飾演他的兒子即「𠼱飯應」，不介意剪短頭髮扮男仔。修哥爆出年三十晚與家燕拍喊戲，因她喊唔出，為了讓大家可以收工吃團年飯，他打了家燕一巴掌，家燕立即喊，她笑言這巴掌之後，以後便學識拍苦情戲。提到今次是她自薦做嘉賓，反而是修哥不好意思而多次「依依哦哦」，她並讚修哥是No.1。他獻唱《一簾幽夢》後，表示興奮過龍，因為主演的甄珍前來睇騷，他在台上隔空向她送飛吻，甄珍飛吻禮尚往來。修哥換了藍紅白西裝與嘉賓Supper Moment Jam歌，Jam歌時似30歲，他獨唱《禪院鐘聲》愈唱愈快，全場拍爛手掌，他就講笑唱到「暈暈哋」。輪到好氣之人陳潔靈上台時，修哥直言：「我無氣喇！」

最後修哥換了紅色格仔西裝再出場打大鼓，與林子祥（阿Lam）合唱《男兒當自強》，阿Lam說：「我細個睇你大，好難得。」修哥表示好欣賞對方，又笑言：「我真係唔敢喺林子祥面前唱林子祥嘅歌！」而銀幕播出年輕修哥抱着孫女，孫女與阿Lam合唱歌曲《每一個晚上》，他感謝阿Lam一直幫忙自己，揚言非洲都會跟住去。最後所有嘉賓上台跟修哥大合唱《友誼之光》，演唱會圓滿結束。