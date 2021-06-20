胡楓開騷︱梁家輝「神還原」謝賢！惡搞摑打曾江事件

資深藝人胡楓（修哥）昨晚（19日）舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，3個小生曾江、Joe Junior和「偽四哥」梁家輝部分，掀起全晚高潮！家輝穿皮褸戴眼鏡及束起頭髮，外形似足四哥謝賢，連聲線都十足十，出場就說：「我好忙，嚟遲咗。」單挑舞王修哥，在台上跳cha cha，但跳到索晒氣，之後惡搞四哥摑打曾江事件，家輝說：「上次打完交都無見過。」Joe Junior重演修哥擋着四哥和曾江一幕，家輝着Joe Junior戴眼鏡要小心點，最後：「我哋襟撈，有你哋先有我哋。」曾江有感而發說從未試過咁多人一齊咁開心，家輝祝修哥年年在紅館，歲歲開派對。

胡楓唱足3個多小時，自認休息10幾分鐘後，條氣順番：「啲人話我夠膽唱《禪院鐘聲》，我話有乜嘢唔夠膽，（喉嚨有冇事？）有事，如果無事仲正。（攰唔攰？）係喉嚨攰啲，人唔攰，我已經cut咗好多歌，臨尾原本唱5首，變咗唱兩首。（明年再破紀錄？）90歲呀！未知呀。」提到邀請梁家輝頂替謝賢位置，他搞笑地說：「嗰個梁家輝咩？你點睇嘢㗎！」他說看過家輝做鍾鎮濤演唱會嘉賓時覺得他好搞笑，如開演唱會一定請對方，說試過睇相也認錯家輝是謝賢，問到謝賢為來不出席？他說不知道，之後用普通話唱答：「不知道，為了甚麼。」又講笑可能謝賢嬲他。對於曾江毋須用拐杖，他笑指對方可能吃了藥：「佢食咗尿酸藥，你諗咗去邊？」