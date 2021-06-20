【心理測驗】給爸爸的禮物　暗藏心意

今日是父親節，相信大家早已安排好節目、買定禮物同爸爸過一個溫馨的節日吧！當你準備禮物時，其實也同時展現自身的個性，回想你準備的禮物，以甚麼類型的居多？就讓禮物暗藏的「深意」，一起看看準不準吧！

【問題】

爸爸對禮物沒有特定的要求，你會選擇送哪一類的禮物給他？

A.手工藝、DIY的禮物

B.實用型禮物，如生活用品

C.植物類禮物

D.創意設計的禮物

E.保健品

【結果分析】

A.勤勞自信的創作者

你的個性突出而佻脫，有良好的想像力和創造力，喜歡做一些小發明、小創作，是一個勤勞且享受自身勞動成果的人。不會因為時代和世俗而改變自己，思想比較傳統，很看重家庭。你的為人十分有自信，同時會在自己的能力範圍內關心和幫助別人。

B.貼地的現實主義者

為人非常腳踏實地，實在且認真，一切都從現實出發，是一個不喜歡鋪張浪費和華而不實的人。雖然身上的寫實主義濃厚，但並不代表沒有浪漫因子。只是因為各方條件的限制，如想像力、財力等，因而作出取捨，最終都以實用為先，其實偶爾的小浪漫，絕對可以為你錦上添花。

C.維持平衡的依賴者

個性像植物一樣溫和，沒有太多的主見和強烈的個人色彩。生活上容易懷疑自己、否定自己，就算自己有很好的提議、想法都沒有把握，不想擔起責任，總想依賴和寄託別人，因此會習慣性以別人的想法優先，缺乏膽識和魄力。在人際關係中會保持中立，作一個聆聽者。

D.熱情守信的隱藏者

天生熱情且親切的你，對待所有人都十分隨和，因為對人的情緒非常的敏銳，所以常常能洞察到別人的內心世界，並且亦是一個非常信守承諾的人，答應別人的事就會盡全力達成，絕對是一個暖心的人。不過因為太在乎別人，反而不懂得表達自己，就算受委屈、被利用也不說出來，建議給自己留一點空間。

E.想法長遠的計劃者

習慣凡事想得多、想很遠的人，做事總習慣未雨綢繆，在親友中擔當起「媽媽」的角色，出門前做好計劃與準備，負責提點大家所有瑣碎的事情，略帶一點的嘮叨。雖然看起來像是一個領行者，但實際上十分依賴別人，經常以別人的感受優先，做事習慣瞻前顧後，因而令自己總有各式各樣的擔憂。