《逆天奇案》演檢控官勁吸睛　前主播蔡誌恩西裝下藏爆肌身形

無綫劇集《逆天奇案》早前播畢，喺幾集嘅法庭戲中，演檢控官何大狀的蔡誌恩令觀眾眼前一亮，辯論時咬字清晰字正腔圓，而且表情到位。原來呢位演員，正是前新聞主播蔡誌恩（Vincent），難怪講起對白咁清晰啦！

現年42歲嘅蔡誌恩畢業於香港城市大學會計系，做過審計師、空少及模特兒等，之後經同是前新聞主播好友曾美華推薦入有線新聞當主播，斯文外表，加上官仔骨骨，好快就被封新聞王子，更有粉絲覺得佢氣質好似陳百強，故有「翻版陳百強」稱號。蔡誌恩於2006年轉往無綫新聞台做主播，1年後離開，近年轉行做演員。

外表斯斯文文嘅蔡誌恩，正經西裝下其實深藏爆肌身材，見到佢社交網有唔少騷肌相，結實胸肌、六舊腹肌同人魚線，再加英俊嘅外表，堪稱完美組合！完全睇唔出已屆中佬之齡，而佢都跟圈中人稔熟，與教友周慧敏以弟兄姊妹相稱，仲有與鍾嘉欣、馬國明等合照。

對於網民嘅讚賞，Vincent喺社交網發文多謝大家的支持：「第一次參與拍攝TVB劇集、第一次幾晚通宵收3100、第一次一場內有幾頁對白、第一次跟那麼多好戲之人對戲，好刺激！播出時，即時收到很多短訊和截圖。很多親朋好友都有收看《逆天奇案》，多謝大家支持和留言給我鼓勵。」

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