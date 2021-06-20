重提離婚崩潰痛哭！江美儀直認死忍唔開心：好辛苦

女星江美儀於2018年宣布和男友吳君祥已分手兩年，但迅即被東網踢爆並非單純分手，而是夫妻情盡，離婚收場，因早於2006年他們在美國西雅圖秘密註冊結婚。回復單身多年的江美儀，和林盛斌主持無綫J2節目《Mean Talk》，當提及失婚時，首度在鏡頭前崩潰痛哭！

原來和滕麗名一起擔任嘉賓的單立文，期間反問江美儀當年離婚的心情，當時他更捉着她的手，一臉心痛並眼濕濕，哽咽的說：「我哋真係好關心你，但又唔敢去騷擾你，驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我覺得你自己承受好多嘢，唔會同我哋講。我覺得你點解咁傻、要孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！你知唔知啫？」

單立文一番真情的說話，立時令江美儀感動萬分，並不禁當場落淚，她邊哭邊說：「當時我都唔知可以同邊個講，有時兩個人相處，去到要離婚，未必係因為一件事發生咗，可能係好多嘢一直去積累，積累到直情令我覺得：我嘅人生係咪應該繼續落去？兩個人傾完之後覺得可能分開仲好啲，所以最後分開。其實你哋知時，已經係好後，其實呢件事已經發生咗好耐好耐。」

江美儀續說其經理人指她不懂釋放，她說：「佢話我唔識release（釋放），樣樣嘢都係自己去吞晒，唔好見我咁tough（堅強），我都有人蝦，我情願自己（搞掂）就算，其實表面好似好開心，但我唔係真係咁開心。」她又說疫情致工作量減，令她冇寄託，更多時間胡思亂想：「真係好辛苦，因為冇嘢做，好多嘢又諗咗出嚟，依家我好感恩，多番啲嘢做，又有呢個節目。」

節目後四人一起接受《東張西望》訪問，當提到最感性的一面盡流露時，單立文說：「做朋友係應該互相扶持，唔通落井下石？（今日有計劃要攻陷江美儀？）我對燈火發誓，我單立文之前冇諗過呢啲嘢。」江美儀即搞笑的說：「我知佢冇，因為佢冇咁好戲！」而滕麗名更接力「補刀」：「係呀！佢個腦冇轉得咁快！」