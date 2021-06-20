必學！39歲韓藝瑟「芭比身材秘笈」

39歲女星韓藝瑟憑着精緻五官和火辣身材被封「童顏芭比」，與小10歲的鮮肉男友甜蜜放閃時，感覺沒有年齡差。（互聯網）

素有「童顏芭比」之稱的韓國女演員韓藝瑟自出道以來一直保持着高挑纖瘦的模特兒身材，加上不變的容貌和精緻的五官，令其成為韓國的凍齡女神代表之一。最近，她在社交平台上甜蜜認愛小10歲的鮮肉男友，外界除了關注兩人的年齡差和男方的身份外，兩人毫無違和感的合照亦令網民再次讚嘆韓藝瑟的鎖齡美貌。不過女神的完美身材亦不是唾手可得，沒有嚴謹的飲食控制和體重管理，又怎會練成芭比身材？絲打們真的要向她好好學習啊！

第1式：增加減肥意志力

要成功的瘦身首先要令自己有減肥的意識和動力，韓藝瑟會靠3招去增加自己的減肥意志力。首先是在起床的時候立刻換上運動服，因為穿着睡衣會令人感到疲倦、放鬆且懶惰，而且欠缺做運動的動力，相反穿運動服不但感覺舒適，又有提醒自己動起來的作用。

其次是不能閒下來，韓藝瑟表示如果周末在家無聊時發呆或看電視的時候就會想吃零食，因此她會讓自己動起來，例如在家走動走動、整理物品、打掃屋企、看書等等，總之要用其他事情分散注意力，讓自己不會專注於吃喝。

而最後1招就是月曆減肥法，方法是先準備1個月曆，如果當天有做重量訓練、有氧運動、沒有吃消夜就會貼不同的貼紙記錄下來，見到貼滿的月曆就會非常有成就感，並轉化成為Keep Fit動力。

第2式：不同時段做不同運動

瘦身少不免要運動，韓藝瑟會在不同時段做不同運動以達到最佳效果。例如在早上空腹的時候，先做30分鐘至1小時有氧運動，就能排汗兼發揮極佳消脂效果。她提醒如果家中沒有運動器材，可以跳繩、開合跳或出門散步替代。到睡前她會做重量訓練（Strength Training），因為適當的肌肉量可以令身體線條更具曲線美，同時重量訓練亦有助降低基礎代謝率（BMR），以達到不節食也能燃脂瘦身的效果。

第3式：睡醒後醒醒神

韓藝瑟提到她在換衫之後、運動之前會做兩件事來醒醒神，一是播放節奏快的音樂，用強烈的節奏令自己興奮起來，身隨心動。二是飲一杯醒神的飲品，她會選擇一杯咖啡，又或以茶/橙汁代替。

第4式：管理飲食餐單

當你決定要減肥的時候，要計劃定一周的「減肥菜單」，按所需選購食材，避免過度進食。如果戒不掉零食的話，可以吃一些低鹽的魚乾、低卡的蘇打餅乾、脫脂牛奶或花生醬等來代替。如果要吃甜食建議在早上及午後食用，睡前或半夜絕不能吃零食。

公開快瘦餐單

較早前韓藝瑟亦在網上分享過自己的「5天瘦2公斤緊急瘦身菜單」，非常具體，絲打們不妨一試。

第1天：早餐是黑咖啡1杯、午餐是乳酪混合奇亞籽及燕麥、下午茶是英式鬆餅1個、晚餐是雞胸肉沙律加堅果。

第2天：是Cheating Day，餐單較為豐富，早餐及午餐依舊是黑咖啡和奇亞籽燕麥乳酪，晚餐是海鮮大餐外加睡前甜點兩顆馬卡龍。

第3天：早餐是黑咖啡加英式鬆餅、午餐是三文治、晚餐則是兩片水煮雞胸肉。

第4天：早餐是黑咖啡和自製水果燕麥粥、午餐是雞胸肉沙律、下午茶是蛋糕 + 冰咖啡、晚餐是雞胸肉沙律。

第5天：早餐是自製水果燕麥粥加入花生醬、午餐是素食餐、晚餐是雞尾酒。韓藝瑟表示除了依足這5天餐單進食外，也必須配合運動才能取得理想的瘦身果。