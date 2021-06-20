唔同陳凱琳蔡思貝比較　劉佩玥：最緊要做好自己

踏入「30+1」的劉佩玥（Moon），外界不時將她與同屆港姐、有美滿家庭的陳凱琳，以及視后蔡思貝作比較，不過性格開心又開朗的她未有上心：「自己唔去比較，先可以咁快樂。」對圈中際遇亦感滿足。

Moon 2013年參選香港小姐奪季入行，轉眼已經8年。入行以來主力拍劇的她，由《四個女仔三個BAR》、《降魔的》，到演反派令人眼前一亮的《幕後玩家》及《逆天奇案》，一直機會多多，有段時間聲勢更勝同屆冠軍陳凱琳及亞軍蔡思貝，然而2013年港姐被譽為近10年最高質素一屆，外間對她們的比較一直未停過。

不計較所以快樂

總結三甲現階段成就，陳凱琳嫁視帝鄭嘉穎並育有兩個可愛囝囝，家庭美滿；年紀輕輕的蔡思貝去年極速登頂榮膺視后；相比之下，Moon似乎有所不及。不過，性格知足、開朗的她對於外間批評未有放在心上，她說：「我個人性格咁開心，控制唔到就唔諗，自己有個原則就係知足就會常樂，一個人唔去計較、唔去比較嘅時候，先可以咁快樂。好滿足有咁多好好嘅機會，亦戥佢哋好開心，唔需要比較，就算將來我攞到啲咩獎，都唔係因為我好勝要同人比較，係因為我自己叻！佢哋結婚、有小朋友，都係佢哋嘅路，每個人都有自己嘅選擇，最緊要做好自己嘅嘢，亦唔會着眼缺少啲乜，反而會睇到自己所擁有，兩種心態相差好遠㗎！」

「娘娘」封號太抬舉

有「TVB娘娘」之稱的Moon，8年來傳過的緋聞包括周志文、黃宗澤、伍允龍、黃又南、翟威廉及黃子恆等，緋聞有利曝光，但某程度上對事業亦有阻礙。不過緋聞拖累事業的說法，Moon卻不認同：「從來冇畀公司話過，佢哋都知道係假嘅。以前一年拍5套劇，但係每個藝人都會有呢個階段，唔同階段就有唔同變化，我亦做唔番以前嘅『啤啤（《降魔的》角色）』，都想有多啲新挑戰。」又笑言沒必要為「娘娘」封號平反：「一直都唔係好介意，多謝大家抬舉我，但係我嘅感情生活冇咁精彩，覺得愛情、感情最緊要係簡簡單單。」

兵仔幾時變天子？

Moon的「兵源」確實不絕，但自從與周志文傳緋聞後，似乎已被認定「名花有主」，雖然二人多番否認拍拖，但外間依然當他們一對。Moon笑說：「依家傳緊係周志文，呢幾年淨係傳佢，清清靜靜都幾好嘅，少啲狂風浪蝶，如果真係有好消息，會講嘅。」她又分享愛情觀，認為愛情不需有一定目標，timing更為重要，那麼與周志文是否只欠對的時間？她說：「依家工作行先，好想做得更好，點為之做得好？係咪要有獎或者10年內攞到視后先叫好？對我嚟講唔係，只係想每日都好似入行嘅時候咁有熱情去做好每件事，目標好似好小，但對我嚟講意義好重大。」