【紅星不和全紀錄】瑪莉亞與Nicki粗口互相問候

紅星與紅星之間不和周時都會發生，其中有好多明星都因為合作而同拍檔反晒面！以下就係幾位歐美紅星與拍檔的不和事件。其中美國兩大天后Nicki Minaj和瑪莉亞卡里（Mariah Carey）爭風呷醋做節目爆晒粗互鬧！

Nicki Minaj VS 瑪莉亞卡里

講到紅星不和，又點可以唔提美國樂壇兩大阿姐瑪莉亞卡里（Mariah Carey）和Nicki Minaj當年做評判拗大交一事！2人當年為歌唱比賽真人騷節目《一夜成名》（American Idol） 做評判，兩大阿姐不停耍大牌之外，2人亦經常在節目中針鋒相對。其中更有條她們爆粗互鬧的幕報片在網上外流，片段中Nicki爆晒粗：「我同佢哋早就講過，我唔會再忍Ｘ佢（瑪莉亞）擺高姿態，搞Ｘ清楚！」當然瑪莉亞亦唔不甘示弱反鬧她是「瘋狂八婆」和「3歲小朋友」。

莎拉謝茜嘉柏加 VS 甘嘉拉圖

憑HBO劇集《色慾都市》（Sex and the City）而走紅的兩大女星莎拉謝茜嘉柏加 （Sarah Jessica Parker）和甘嘉拉圖（Kim Cattrall），多年前已被傳2人明爭暗鬥。甘姐更嬲到放棄豐厚片酬拒絕再拍《色慾都市3》電影版。而她當時更在訪問中指責莎拉對她不友善，並指與劇中幾位拍檔從來唔係朋友。而2018年甘的兄長離世時，莎拉留言慰問卻被甘姐留言寸爆：「我媽媽今天問我：『那個叫莎拉謝茜嘉柏加的偽君子，到底何時才會放過你？』我告訴你，你不斷的接觸我，卻提醒了我你是何等的無情……你不是我的家人，也不是我的朋友。我在這里留言，最後一次請你不要再利用我的悲傷，去建立你好女人的形象。」

羅拔唐尼 VS 泰倫斯侯活

好多明星都因為接拍漫威超級英雄電影而名成利就，不過黑人男星泰倫斯侯活（Terrence Howard）的遭遇就好唔同。他當年拍罷《鐵甲奇俠》（Iron Man）之後即被飛出戰爭機器（War Machine）一角，搞到續集及往後的超英片由另一男星當切度（Don Cheadle）取代。當時他說：「當日我幫的人成為了鐵甲奇俠，我簽約拍3部，但續集時電影公司卻說此片有沒有我都會成功，我嘗試找這個我曾經協助的朋友，但他3個月也沒有回電。」矛頭直指主角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。泰倫斯認為電影公司把資源集中在羅拔身上，所以才踢他出局。

姬莉安德遜 VS 大衛杜楚尼

90年代科幻神劇《X檔案》（The X-Files）兩大主角「莫探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）和「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）早前相隔多年後重聚，立即勾起大家的集體回憶。但想當年原來2人曾經鬧不和！姬莉曾在訪問中自爆2人曾試過「冇偈傾」。她說：「曾經確實有段時間我哋互相憎恨對方。我哋試過長時間冇傾偈。當時情況好緊張，而我哋好多時為對方增添好多麻煩。」

羅拔迪尼路VS米奇洛基

米奇洛基（Mickey Rourke）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）多年前因合作電影《天使追魂》（Angel Heart）而不和，他於拍攝現場向迪尼路介紹自己後即被對方冷待！多年來雙方仍未解除心結。米奇曾於訪問中直指被迪尼路「斷米路」，冇得演導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）的作品《愛爾蘭人》（The Irishman）。米奇表示當時他破產搵緊戲拍而迪尼路就阻止他接拍該片。不過迪尼路否認米奇的指控，並指根據選角指導所講從來冇諗過邀請、考慮找他演。