黑寡婦人偶　還原靚樣身材縮水

MCU影迷苦候多年，終於有戲睇！《黑寡婦》將於7月9日上映，作為復仇者聯盟始創成員中唯一女將，此性感尤物多年來滾存不少Fans，大家若嫌齋睇戲仲未夠喉，一於買隻Action Figure回家同佢朝夕共對啦！

是次Figure由本地人偶龍頭廠商Hot Toys打造，頭雕重新製作，由韓國頭雕師團隊負責，五官輪廓接近演員Scarlett Johansson，並跟足電影造型加入啡紅色長辮子，即使舊玩家看到也有新鮮感。造型則是之前從未見過的全白色戰衣，這套Snow Suit配有高度還原的布料質感及細膩滴膠紋理，裝備腰帶、槍袋、戰術背包、肩膀與膝蓋護甲全部造齊。

素體方面，人偶多達28個可動關節，能擺出多款大幅度的姿勢，美中不足是上圍縮水，火辣身材不復見，男玩家可能會失望。至於配件，由於黑寡婦無超能力，所以武器特別豐富，共有三把短槍、一對短棍及一對棍身彎曲呈展開形態的長棍，當中長短棍的棍頭均可換上正常、電擊或刀頭，呈現不同戰鬥情景。

此作即日接受預訂，預計2022年第3季至第4季正式推出。

同場加映：死忠必玩問答遊戲

為了讓廣大MCU在入場前先行熱身，Marvel Studios特別舉辦「Marvel Studios最強 Fans網上問答大挑戰」，考驗大家對各大超英電影的熟悉程度。活動於6月21日零時零分起一連五日舉行，只要於限時內回答10條MCU問題，即可參加「日日獎」及「終極大抽獎」，獎品包括香港迪士尼樂園門票、HT Marvel英雄限量人偶、LEGO Marvel超級英雄總部模型、Hasbro復仇者聯盟大富翁及《黑寡婦》電影換票證等等。