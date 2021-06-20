張馨月晒林峯型爆抱女照：讚父愛如山峰堅定偉岸

藝人林峯去年9月榮升人父，妻子張馨月為他誕下女兒，今日是父親節，是林峯成為爸爸後首個父親節，想必別具意義，張馨月代女兒在社交網發文：「父愛，像天空寬廣，似海洋深遠，更如山峯一般堅定偉岸。親愛的老公@林峯父親節快樂﹗#老爸超炫的#父親節快樂#」並配上6張圖，其中5張是女兒的背面，雖然只有9個月大，但她扶着圍欄已經可以站起來，且企得非常穩，而另一張是林峯單手抱B的帥照，難怪張馨月其中一個Hashtag是老爸超炫的。有網友就話以為她是祝自己爸爸父親節快樂，她回覆稱早發訊息為自己爸爸送上祝福，不然會吃醋呢！

另外，之前跟鄭爽爭贏子女撫養權的內地男星張恒亦趁父親節在社交網發文抒發感受：「今天聽到孩子們說了句﹕『Daddy happy happy......』happy重複了很多次，這種感覺很特別既心酸又幸福。想起遠方父親張恒承諾『哪怕回家的路再難，我也會回來，帶着孫子孫女與您團聚！父親節快樂！』」並配上一張漫畫的全家福，圖中他與媽媽及2名小朋友一起，遙望遠方的父親。從中看出他和孩子們至今仍在美國，沒有回到內地。