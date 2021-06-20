池尻愛梨　「股」動人心

能夠喺日本寫真界保持一定曝光率嘅女優，當然有番咁上下外在條件，好似美貌、巨乳、美尻等，而今日同大家見面池尻愛梨，雖然上圍平平無奇，但樣子甜美，兼且有個誘人嘅美尻，因而被譽為「日本一之尻美人」！

魅力非凡

前輩教落，女人躉大代表好生養，其實都唔係冇道理，畢竟面對美股嘅誘惑，好多男人都會把持唔住。如果你鍾意欣賞美女嘅八月十五，現年28歲嘅池尻愛梨一定啱你口味！呢位出身於日本青森縣嘅索女，擁有一張被寫真界歸類為清楚系嘅俏麗面孔，氣質艷而不俗，好有明星相。身材方面，阿妹生得高挑而勻稱，肌膚嫩白光滑，雖然上圍唔太突出，但條蛇腰夠晒幼，加上有個夠晒翹嘅桃子形巨臀，可謂魅力沒法擋！

活躍幕前

愛梨喺2017年推出首隻個人寫真映像作品，當時係一位薄有名氣嘅Cosplayer，藝名叫伊藤愛梨。及至2018年，佢改用依家嘅藝名，先算係正式投身寫真界。自此之後，佢參演過唔少影視作品，好似電影《心靈之旅》、電視節目《這個？！​實際上是怎樣的課》等等。提到後者，阿妹有份演出一個視力訓練環節，負責喺距離藝人嘅適當位置拎起測試工具，睇吓對方嘅視力有冇改善，所以佢被稱為「視力回復姐姐」。話時話，愛梨嘅最新寫真碟即將推出，大家真係要好好保護視力，到時細心欣賞喇！