王浩信爆Ｗ男星大支嘢掛住溝女　視帝都唔睬！

新劇《刑偵日記》的一眾演員包括王浩信、袁偉豪、黎諾懿、黃智雯、菊梓喬及戴祖儀齊亮相《開心大綜藝》為新劇宣傳，主持人江美儀及林盛斌即場跟他們玩「Mean Talk」，問到王浩信拍該劇時遇過最大細超的待遇？他自言：「有一個同事好鍾意同女仔玩，我同佢講嘢問佢戲，佢就話好好好，跟住就轉過去。」江美儀問該人是否在現場及叫他開名，他表現為難地說：「唔係在座，好難開名。」再追問名字是兩字或是三個字，他迴避說：「2、3個字啦！」最後才肯畀貼士說英文字母的開頭是W。

而袁偉豪被問到劇中哪位演員最不想再合作，黎諾懿搶答：「我估到，係黃智雯。」袁偉豪隨即解釋：「你估到係邊個，但你唔知點解。佢唔乞人憎，佢戲好對人好，但我早兩年同佢攞咗雙料視帝視后之後，呢兩年好差無嘢做。」眾人即指他結了婚不算差，他笑言：「個個以為我結咗婚唔使做。」

至於黃智雯被問在座哪位演員片酬最高？她稱惠英紅應該最高，如果在座的話，片酬應該跟身高成正比，有人指着王浩信，也有人說還有一位是黎諾懿，黎諾懿即說：「依家係講片酬高唔係身家厚喎！」被其他人指好囂張。輪到黎諾懿被問哪位演員最喜歡現場改劇本，他Hea答：「戴祖儀啦！」