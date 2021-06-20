為新碟搏命！陳凱詠處女踩Roller跌致頸椎移位

環球歌手陳凱詠為圓夢推出個人大碟搏到盡，大膽見稱的她挑戰處女踩Roller，豈料撻足兩鑊甘，有次更慘以「八月十五」先着地，跌親尾龍骨導致頸椎移位，但她見過鬼都唔怕黑，決意往後繼續不錫身衝事業！

陳凱詠（Jace）入行短短3年成績超卓，其中《天生二品》、《隔離》更為她帶來多個獎項肯定，隨之而來喜獲推出首張個人大碟《Processing》機會。出新碟當日同時發布新歌《I Wish》，Jace負責其MV的創作部分：「自掘墳墓」立志於兩星期內學識踩Roller，搞到身心疲倦︰「一路都驚跌，唔係淨係對腳痠痛，個膊頭都痠痛埋，可能因為要孭住對Roller鞋周圍走，我真係玩死咗自己！」

雖然Jace最終順利完成任務，但背後付出甚大，即使做足安全措施，仍避不開意外發生，她自爆全程共跌親兩次，初次跌低竟反被細路安慰，面子全飛︰「跌到出唔到聲啞咗，跟住好似成條蟲咁爬埋一邊，要扶住欄杆諗吓發生咩事先，跟住就有個小朋友走埋嚟問我有冇事！佢哋都唔驚跌嘅！」

俗語有話「邊度跌低，就喺邊度起番身」，Jace當刻抖過覺得冇事就安心放膽去踩，惟再跌即傷及尾龍骨，至身體響起「警號」才警覺大件事︰「行緊平地冇啦啦向後跌，Pat Pat跌落地，Feel到個力沿住尾龍骨震上條頸就痛啦！開頭都唔察覺，喺拍MV嗰陣要吊威吔掉轉個人嚟唱，一反轉條頸Hold實就發覺唔對路，向唔到後，即刻睇醫生，佢話我頸椎位凸咗幾舊出嚟歪咗！之後睇咗幾次物理治療，其實依家都仲有啲痛，醫生話要練番好個肌肉。」她坦言出事後都好擔心，覺得身體不似以前般強壯，不過一全情投入工作，就好易將擔憂統統拋諸腦後︰「好多時嗰刻係唔覺去到好盡，一定係硬住頭皮想做好件事先，就唔留意自己身體狀況，相信之後都會係咁。」

相比起同年出道的同門歌手涂毓麟、樂隊ONE PROMISE及Dusty Bottle，Jace是率先「跑出」出碟，她亦自覺好幸運，身邊有好多人支持者，但她沒有自滿，承諾日後會繼續努力唱好歌，問到會否想跟隨師姐AGA（江海迦）及Gin Lee（李幸倪）的步伐向女歌手獎進發？她笑話沒有想到這麼遠，不求一飛沖天速度，但求慢慢逐步成長。