慾求停不了　高潮「泊」住上

啪啪啪係乜嘢意思？相信唔使畫公仔畫出腸吧！但原來同「啪」字同音嘅英文「Park」，除咗解作泊車外，亦可衍生出暗指啪啪啪嘅情色俚語，同埋相當火辣嘅成人作品添。

＜Parking Place＞另有所指

喺一般情況下，「Parking Place」解作泊車位，但原來喺情色世界入面，佢係指臀部同後背，係咪估佢唔到呢？至於「Parking」呢個字，除咗解作泊車外，亦可解作喺停泊中嘅車廂內曳曳。順帶一提，「Park the Porpoise」亦可解作曳曳。

＜Parallel Parking＞四仔經典

唔知大家睇四仔時有冇留意脫星嘅對白？喺兩女一男嘅床上混戰中，經常聽到男脫星要求兩位女對手嚟個「Parallel Parking」，究竟係乜嘢玩法？原來係要兩位女仔或瞓或趴咁疊埋一齊，跟住男方進行時上時下嘅活塞運動。由於呢個畫面極具官能刺激，所以成為美國四仔經常出現嘅畫面。講起性愛三人行，美國金賽研究所曾對4,175名成年男女進行調查，結果發現有95％男性同87％女性曾經有過三人混戰嘅諗法，睇嚟大家都幾Open喎！

＜Parking Assistance＞幫你搵位

唔少以停車場為題材嘅四仔，都係純粹啪啪啪嘅作品，而呢套《Parking Assistance》算係異數！呢套由英國四仔片廠Bluebird Films喺2011年推出，搵嚟Chelsea Sax、Chloe Conrad、Cindy Behr等脫星演出，內容講述佢哋係一班為男士解決搵位問題嘅泊車女助理，但唔知佢哋係咪聽錯咗職責，以為幫手泊車即係喺車內啪啪啪，結果佢哋使出渾身解數，為男車主提供極為香艷嘅服務。有趣嘅劇情固然笑料十足，一眾脫星更加係身材火辣床技精，難怪影片被好多四仔迷視為經典。

同場加映：情慾停車場

夜半無人嘅停車場，係咪令人零舍多幻想？呢套由SWITCH喺2004年推出嘅《地下駐車場》，就係為咗滿足男士對停車場曳曳嘅幻想。影片由曾紅極一時，當時叫「滝沢美鈴」嘅天衣美津演出，飾演一名應召女郎，某一晚接到生意要喺停車場內交易，過程要提防被人撞見，真係香艷又刺激。話時話，喺1984年出生嘅美津，憑住萌味樣貌同34E巨乳出位，可惜因搏命演出而捱唔住，終於喺2007年尾宣布引退。