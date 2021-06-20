【網民齊猜男友是誰】張栢芝分享拍拖溫馨片段

藝人張栢芝在內地綜藝節目《讓生活好看》可謂無所不談，其中透露和前度男友曾有段甜蜜時光，可是又暗示兩人已分手了。她和鄧萃雯（雯女）在聚餐時，表示如果男方介意其明星身份，任何事都害怕，就不會考慮發展：「但是，好似你（雯女）看過的那個，我跟他很好的那個。」

談及男友，她嘴角帶笑指男方是不用考慮就完全接受，又分享拍拖過程，愈講愈興奮的栢芝大讚男友智商及情商均高：「他很聰明的就是，我所有的話題，他都看過，全看；他很厲害的是，他看所有的話題，一句都沒有跟我提過。」她承認溫馨的感覺就她想要的關係。但雯女卻將栢芝從夢幻中帶回現實感慨說：「慢慢我就沒聽到那個人的下落了。」栢芝也無奈謂：「對，因為我是蠻挑的。」默認這段情已逝。

網民即在網上競猜栢芝口中所說的是誰，有指一定不是說前夫謝霆鋒，因為霆鋒近期仍活躍演藝圈，故不是雯女所說的「沒聽到那個人的下落」，又有網友覺得栢芝所講的，跟其新加坡工作的英國工程師緋聞男友Leo的「特徵」配合，因栢芝曾公開和Leo合影，而相中她是素顏上鏡，且衣着很隨意，而她的孻仔「小王子」1歲生日時，Leo曾現身參加派對，又和栢芝舉杯，不過近期Leo卻如「人間蒸發」般消失了。