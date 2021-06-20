敖嘉年帶頭搞欺詐劇團　蔣家旻受虐慘到喊

敖嘉年、蔣家旻、鄭丹瑞等於新劇中組成「欺詐劇團」，鬧出不少笑話，家旻當中一場戲扮演AV女，要被綑綁吊高，令她拍到差點喊出來。

4月中於myTV Gold首播的無綫劇集《欺詐劇團》，將於明晚（21日）晚上9時30分於翡翠台，由原本8集剪輯成精華濃縮版7集播出。此劇由潘嘉德監製，敖嘉年、蔣家旻、鄭丹瑞、張秀文、林秀怡、林偉、劉頌鵬等主演，是一套荒誕式黑色喜劇，反映某些現實中娛樂圈的辛酸史，除了搞笑之外，亦有感人情節，觀眾必定會看得有笑有淚。潘嘉德坦言這類荒誕題材不論劇集、舞台劇都相當難做，但今次劇中演員相當用心、團結，導演湯皓浚亦有料有橋，故整體出來效果甚佳。

劇情講述飾演監製的鄭丹瑞，經常被人奚落，後來他的孖生弟弟遭「夫婦神棍」楊卓娜、吳家樂欺詐，故他聯同嘉年、家旻等成立「欺詐劇團」夾計報復，聯手做老千。潘嘉德大讚鄭丹瑞是一位極好前輩，有他在場就有歡樂，他除了會講笑娛樂大家之餘，每逢外景總會「萬歲」請吃好的，而私底下，他亦會教導後輩講對白、掌握情緒的做戲心得。

林秀怡喊唔停

至於飾演落泊導演的嘉年，將角色控制得很好，監製起初還擔心他的外貌看起來太聰明、精靈，但經過造型及嘉年本身把劇本、角色消化透徹後，出來效果簡直是脫胎換骨，演出不一樣的敖嘉年。嘉年受訪時坦言尾場戲講述他將所有罪攬上身，相當感人，他說：「每次睇番都收唔到聲，林秀怡拍時都喊到停唔到，我哋咁多位演員感情好好，好少有，之前拍宣傳片時感覺都冇生疏，全部返晒嚟！」

至於劇中飾演編劇、更要拍攝一場扮演AV女場口的家旻就最辛苦，戲中她要穿着肚兜，然後被五花大綁吊起來，她指這場戲不止辛苦，簡直是痛苦：「劇組真係搵咗個專業綑綁師同我綁，淨係綁都要半個鐘，綑綁時自己心情都唔係好舒服，不停出汗，綁完兩邊膊頭又郁唔到，個感覺真係好似畀人虐待緊咁，我係拍到差啲喊咗出嚟！」

張秀文錯吻食蟲男留陰影

張秀文飾演一名「撈唔掂」的演員，連扮演AV女也被「彈鐘」，反要編劇蔣家旻來演。劇情講述秀文有場與前輩杜燕歌的「Kiss戲」，豈料怎拍也拍不好，原來她曾與劇中的初戀情人余德丞接吻後，才驚覺對方有食蟲習慣，自此留下陰影，後來經前輩演員羅蘭開解，恪守演員道德，才得以完成接吻鏡頭，多個場口都很搞笑，監製亦讚她演得很放很自然。至於飾演美術指導的林秀怡則突破心理關口，首次演育有9歲女兒的單親媽媽。

劉頌鵬講對白要指導

新人劉頌鵬於劇中飾演副導演，帶有書卷味，故監製笑言必定要找靚仔來演此角，起初劉頌鵬說對白不太自然，不過監製毫不擔心，因為有兩位「老師」鄭丹瑞及敖嘉年在場指導和糾正。劇中他有一場上身穿清兵衫、下身只穿打底褲的戲份，拍時相當尷尬。而林偉演武術指導，因一次事故令徒弟殘廢，他便轉行做茶餐廳，劇中他因導演要求全程「黑面」，對白亦不多。