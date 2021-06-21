【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十二庚子土破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、作灶、開業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

過分好勝有可能觸礁，令別人不敢與你合作。

金牛

愛情運最強，適合與另一半約會，甜在心頭。

雙子

將有多筆支出需要應付，是時候未雨綢繆了。

巨蟹

受到活潑氛圍影響，花錢買快樂也不覺肉赤。

獅子

身心狀態欠佳，受家事影響，做事心不在焉。

處女

精神繃緊，宜給自己放鬆一下，別想那麼多。

天秤

身心被瑣事弄得疲憊不已，切勿讓情況惡化！

天蠍

不要被動地等待伯樂出現，宜主動展示實力。

人馬

出門要打醒十二分精神，否則有可能碰到麻煩。

山羊

把精力放到重要的事，其他事不要管得太多。

水瓶

與人溝通可獲得有利信息，令理財信心增加。

雙魚

投資忌輕率，要多蒐集資訊，聽取別人意見。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）馬 健康弱

鼠

工作不夠積極，有可能丟掉飯碗，後悔莫及。

牛

整體運不錯，多勞多得，惟行事要保持謙遜。

虎

事業運上升，宜把握發展時機，踏實地工作。

兔

財運下跌，宜量入為出，但不要太斤斤計較。

龍

待人接物能洞悉時勢，只要提防小人就没煩惱。

蛇

感情運稍遜，已婚者有必要主動關懷另一半。

馬

是日沖煞，健康現暗湧，暴食暴飲是會出事的。

羊

健康運一般，做事沒精打采，要重視飲食均衡。

猴

眼光獨到，洞察力強，能抓住求財的理想時機。

雞

對周邊的人表現出善意，可提升人緣與感情運。

狗

脾氣欠佳，處事急躁，容易因犯錯上當而破財。

豬

行事不宜爭先恐後，以免得罪小人而惹上麻煩。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

千山萬水皆是緣

中國人有句話：「人有人算，天有天算，人算不如天算。」做人有尺度，你有一把尺，我也有一把尺，相互量度。勝他人為勇，勝自己為強，真正的強大是要戰勝自己。

好多人問，怎樣可以行運，買到好風水屋。在這裏必須提醒一點，坊間售賣樓房，請到某風水大師做宣傳，聲稱樓房位於風水寶地，入住後一定大發，問題是，如有保證，我去借財務也爭住搶購。「宅命相配」是指你的五行喜忌是否跟住所配對，我多次強調，人生五行跟我們有密切關係，未判證就胡亂開刀，後果好嚴重，我們的客人就試過因看了廣告而出事。再者，坊間的前輩高手都很低調，經常在媒體曝光的，只是在刷存在感去吸引信眾而已。

其實一切也是緣，你可以甚麼都不相信，靠的是自己。人當有運時，選甚麼都對，講甚麼別人都說你對，八字也能查出。

南懷瑾老師曾寫過這首詩：「秋風落葉亂為堆，掃盡還來千百回，一笑罷休閒處坐，任他着地自成灰。」世事萬千，來來往往，其實都是緣分，過分在意，反倒是在為難自己，你看大雁飛往南方，枯枝掉落在地，都是四季變換，季節使然。你看新生命的啼哭，舊生命的逝去，都是自然規律，天道輪回。

人生似過客，隨緣才是最好姿態。風光得意總有時，跌宕起伏才是人生，懂得隨遇而安，才是面對無常最正確的心態。