靠《好聲好戲》上位！陳自瑤捱足20年　終於做女一

入行20年、39歲的陳自瑤（YoYo）終於升呢做女一，喜迎事業新高峰！今年初她於台慶頒獎禮上，其夫王浩信上台領獎時，她目無表情的一幕，火速成為熱話，獲網民力撐流露真性情，加上去年她於劇集《那些我愛過的人》的演技獲肯定，人氣漸漸攀升。

再下一城，近日YoYo於綜藝節目《好聲好戲》有亮眼超班的表現，不單再獲網民盛讚支持，身為主席評判的汪明荃更高度讚賞，公開力撐YoYo開劇。而今晚（21日）推出的無綫全新節目《識貨》，YoYo亦被欽點參加，並於日前的記者會上，獲向來要求高的鄭裕玲直豎拇指力讚。YoYo得到兩大阿姐賞識及認同，頓成劇集監製搶手貨，下月她將連踩兩劇，其中一套更落實升呢做女一，終於捱出頭來！

由曾志偉牽頭，與多年好友兼劇集《智能愛人》總監製陳翹英合力構思的選美劇集，本是今年的無綫重頭劇，原屬中港合拍，惟高層杜之克因離職而令此劇的合拍計劃有變，連帶資金被削，本來欲找外援擔演女一的方案要臨時煞停，無綫為保留這新穎的劇集項目，決定全資拍攝，而原定的外援女一角色，最終成為YoYo囊中物，志偉及陳翹英都認為她是適合人選。劇中YoYo將以女警身份潛入選美賽事中查案，與馮盈盈和簡淑兒等齊齊過選美癮。而同樣有份參加《好》節目而贏得網民讚賞的楊潮凱，將於劇中飾演電視台監製，大演對手戲。

另外，YoYo還出現在陳展鵬主演新劇《隱形戰隊》演員名單上，據知無綫有感陳展鵬、黃智賢及張頴康組合為剛播畢的《逆天奇案》帶來不錯收視，決定於《隱》劇再讓他們發揮化學作用，而女角除了YoYo，還有唐詩詠及龔嘉欣等，劇集會以警察為題材，以單元故事串連角色人物。由於兩劇同時下月開拍，難怪早前YoYo受訪，已明言擔心冇時間陪囡囡放暑假，惟有交託家人代為照顧。

除了忙拍劇集及綜藝節目，YoYo同時也是人氣KOL，在約4個月前於網上開設個人頻道，首條片解構「凍齡秘技」，獲約46萬人瀏覽，成績斐然，她更邀來好姊妹黃翠如及連詩雅「亮相」大談閨蜜話，同樣獲數十萬點擊，為她帶來不錯的「外快收入」，無論人氣或吸金力都氣勢如虹。