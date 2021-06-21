周星馳吳孟達「合演」《英雄本色》　你又睇過未？

周星馳和吳孟達至今依然是最經典的影壇孖寶，合作的《逃學威龍》及《少林足球》等電影，單是香港票房，已有超過5億元的驕人紀錄。雖然吳孟達於今年2月病逝，未能再繼續跟周星馳合作，但有內地影迷把35年前周潤發、狄龍和張國榮合演的電影《英雄本色》「改拍」，利用AI換臉技術，把周星馳變成「Mark哥」周潤發，而吳孟達則是「豪哥」狄龍！

雖則是以AI技術來惡搞，但出來的效果也算不俗，其中「Mark哥」周潤發的多場經典戲份，包括揸雙槍掃場、「我發誓，唔會再畀人用槍指住我個頭」等，由周星馳重新「演繹」下，不單未有違和感，而且表情豐富！至於吳孟達的「豪哥」一角，一樣「演」得手到拿來，更有他和張國榮的對手戲，可謂絕不馬虎，尤其他還要駕馭狄龍的髮線大後退髮型，爆笑度爆燈！這個惡搞版當然令網民看得開心，同時更懷念「三叔」吳孟達。

其實《英雄本色》跟周星馳的確有淵源，原來當年周星馳未紅時，曾在《英》片演出，唯一出場即死！周星馳是飾演負責睇場的古惑仔，當周潤發揸雙槍走入餐廳時，周星馳一上前，即刻被周潤發連開兩槍，陰功！對白都冇句呀！