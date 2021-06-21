東方日報C1：陳自瑤等足20年終於做女一！

浮沉演藝路多年的陳自瑤（YoYo），近日喜迎事業轉捩點，工作足迹遍及劇集及綜藝各範疇，她在聲演及帶貨等項目都有亮眼演出，再經兩大阿姐汪明荃及鄭裕玲「加持」，成功將她推上「女一」位置。食腦的她早前更乘人氣飆升而開設個人頻道吸金，忙到冇時間休息，但人逢喜事，YoYo仍一副行運Sharp醒樣！

39歲的YoYo入行逾20年，大部分時間發展平平，直至今年初於台慶頒獎禮上，其夫王浩信上台領獎時，她被拍到黑面一幕，火速成為熱話，事後獲網民力撐真性情，加上去年她於劇集《那些我愛過的人》的演技獲肯定，人氣漸漸攀升。

近日她於綜藝節目《好聲好戲》有亮眼超班演出，獲主席評判汪明荃讚賞，更公開力撐YoYo開劇，而今晚推出的無綫全新節目《識貨》，她亦有份參演，日前於記者會上，鄭裕玲對其進步同樣豎起大拇指。YoYo得到兩位阿姐賞識，頓成劇集監製搶手貨，下月她將連踩兩劇，其中一套更落實升呢做女一，終於捱出頭來！

擔正選美劇

由曾志偉牽頭，與多年好友兼劇集《智能愛人》總監製陳翹英合力構思的選美劇集，本是今年的無綫重頭劇，原屬中港合拍，惟高層杜之克因離職而令此劇的合拍計劃有變，連帶資金被削，本來欲找外援擔演女一的方案要臨時煞停，無綫為保留這新穎的劇集項目，決定全資拍攝，而原定的外援女一角色，最終成為YoYo囊中物，志偉及監製都認為她是適合人選。劇中YoYo將以女警身份潛入選美賽事中查案，與馮盈盈和簡淑兒等齊齊過選美癮。而同樣有份參加《好》節目的楊潮凱，將於劇中扮演電視台監製，大演對手戲。

驚無暇陪女

此外，YoYo還出現在陳展鵬主演新劇《隱形戰隊》演員名單上，據知無綫有感陳展鵬、黃智賢及張頴康為剛播畢的《逆天奇案》帶來不錯收視，決定於《隱》劇再讓這個組合發揮化學作用，而女角除了YoYo，還有唐詩詠及龔嘉欣等，劇集會以警察為題材，以單元故事串連角色人物。由於兩劇同時下月開拍，難怪早前YoYo受訪，已明言擔心冇時間陪囡囡放暑假，惟有交託家人代為照顧。

除了忙拍劇拍綜藝，YoYo約4個月前於網上開設個人頻道，首條片解構「凍齡秘技」，獲約46萬人閱覽，成績斐然，事後她更邀來好姊妹黃翠如及連詩雅「亮相」大談閨蜜話，同樣獲數十萬點擊，為她帶來不錯的「外快收入」，此刻無論人氣或吸金力都氣勢如虹。

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