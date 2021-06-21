「香港愛護動物協會百周年」紀念郵票

【特約報道】香港愛護動物協會（下稱「愛協」）1921 年正式成立，是香港歷史悠久的動物福利慈善機構，提倡愛護動物、保障牠們的健康和福利，以及防止動物受到虐待。今年是愛協成立一百周年，香港郵政以唐狗、倉鼠、紅耳龜、兔子、短毛家貓及雞尾鸚鵡為題材，配以色彩鮮明的油畫風格，發行「香港愛護動物協會百周年」紀念郵票以慶賀，並藉此向市民宣揚「尊重生命，善待動物」的訊息，推廣人類與動物在社會上和諧共處的理念。

1903 年，社會上一班志願人士組成「香港防止虐畜會」，至 1921 年正式註冊為動物福利慈善機構，並於 1997 年正式易名為「香港愛護動物協會」（下稱「愛協」）。愛協的

工作範圍包括拯救及防止虐待動物、為有需要的動物提供獸醫服務、動物領養及行為訓練等服務。同時，亦以動物福利車深入鄉村地區，提供廉宜的絕育手術以改善動物數量過剩所帶來的問題。另一方面，亦致力倡議保障動物福利，以及籌辦關愛動物的人道教育活動，促進關愛共融。

如想更了解香港愛護動物協會，可瀏覽以下網址︰www.spca.org.hk

郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps