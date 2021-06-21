Serrini個唱伸手抽Bra晒事業線　奪Anson Lo第一次

獨立唱作人Serrini一連三場的九展騷昨晚（20日）父親節尾場，獲泳兒、林欣彤、王賢誌、Cheronna、何雁詩、賴慰玲、樂隊ONE PROMISE鼓手Anton等到場支持。甫開騷Serrini以天使裝登場，唱出《日波前》，瞬間High爆全場，唱不夠兩首歌全場Fans已自動波起身狂歡，氣氛高漲！

Serrini於「火」主題換上一襲吊帶紅色低胸長裙，心口更露出桃紅色「惹火」Lace Bra邊，見她不時烏身擺Pose，又伸手抽Bra，意態撩人！唱至《I’d like a drink》，坐在月亮椅的她再次烏身，但今次就玩除鞋掉落台，又打側身瞓底，「峰」芒盡現引起全場人起哄，有Fans忍不住大嗌讚她「你好大波呀」！

換上另一套貼身魚網短裙的她，坐完M巾飛船後降落於觀眾席中間的舞台唱Medley、跟女Dancers跳貼身Sexy舞，被Fans包圍之下，她挑選其中一位幸運兒吻在其手背，又同另一位Fans講：「畀我摑一巴！」隨即坐言起行掌摑Fans，唱《我在流浮山滴眼水》前，她笑話這Part主題是「姣」：「其實呢個『姣』字幾Positive、正能量㗎！」再抵死自嘲壞過「凱婷」，因為一隻手指戴兩隻戒指。

尾聲時她邀請人氣男團MIRROR成員Anson Lo做嘉賓，當男方升上台時全場尖叫聲不斷，二人合唱《Señorita》兼大跳貼身辣舞，期間Serrini不斷用背「游走」Anson Lo的上半身，不過全都是點到即止，惟唱完後他們幾乎面貼面，Serrini失控笑話：「我哋都企得唔係好遠⋯我好緊張！不如望番觀眾？」Anson Lo霸氣調情：「呢個距離舒唔舒服？舒服可以企多陣！」搞到Serrini大叫腳軟，笑翻全場！

他們表示首次見對方是於某個音樂頒獎禮的綵排，續互讚對方有禮貌、素顏都省鏡、有才華，而Serrini又自爆當時有叫對方教她做Wave，然後姣樣盡現叫Anson Lo即場再指導一次，再語出驚人話奪走了對方的「第一次」：「係花姐話嘅！係佢第一次咁近距離接觸女Artist，係佢同女Artist嘅螢幕處男辣身舞！我依家心跳得真係好快！排舞嗰陣面紅，好似重獲青春咁，女人學跳舞都係咁！」最後她由Anson Lo扶上樓梯離開舞台，途中不慎跌親，即笑稱是假扮，同時笑話當刻似跟對方結婚，臨落台前又姣爆話：「我唔想走呀！」至於留下的Anson Lo則帶來《EGO》，炸爆舞台！

Serrini又全晚都不斷提起台下老友林家謙，直到Encore時，全場Fans不停起哄叫家謙上台，最終他不敵群眾壓力就範，Serrini大笑話：「呢個係路人嚟㗎咋！返去佢一定Block咗我，因為我曾經都Block過佢，哈哈！」而家謙由始至終都一直叫對方「傍水」：「我第一次做九展嘉賓，我收好貴㗎！」但上台後又豈能簡單落台，Serrini靈機一觸出招升起升降台困住家謙，然後合唱《波霸珍珠奶茶》。

騷後問到Serrini是否正籌備Part 3？她即斷言話：「梗係冇啦！我希望喺屋企一日可以做2個Spa、飲多啲嘢，呢幾日練歌做咗好多嘢，嚟緊要好好休息，或者同佢哋一齊打邊爐。」續謂今次最開心的是借開騷之名當朋友見面會，因為平時很難就時間約朋友，笑問包括家謙？她抵死話：「佢淨係螢幕朋友。（會畀報酬佢？）梗係唔會啦！佢都拎咗張PR飛入場，好可惡！依家啲年輕人要有進步嘅空間。」

問最High是否請到Anson Lo任嘉賓？她現高潮眼回味話對方的打扮似歐洲古堡出來的吸血鬼：「將我個心俘虜，吸乾我啲元氣，令到我唱歌冇乜中氣！（點解要就住冇摸佢？）因為好尷尬！見到個咁靚嘅仔仔就開始害羞、潮熱，又唔知咁做得唔得，但我冇做冇後悔，係保持安全社交距離，再見面都唔尷尬對望。」及後她澄清錫手背及掌摑的2位Fans其實都是朋友：「輕微嘅疼痛係享受嚟嘅！」

最後問到下站是否向紅館進發？Serrini表示不清楚：「唔知係咪好難Book，要問大會先，因為我唔想自己搞，睇情況、隨緣啦！有好多得意場合都想試，例如想試沙灘、泳池、又或者可以喺維港中心起個浮台，之後喺躉船上面唱歌，叫做『巨躉音樂會』！」