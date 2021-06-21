夏至來了！苦味飲食抗酷熱

一年陽氣最盛的夏至，白晝變長，而夏天五行屬火，五味對苦，應以苦味的食物降燥祛濕，清熱解暑。（互聯網）

今天是農曆五月二十一日，同時亦是二十四節氣中的夏至，既代表夏天正式的來臨，又是陽氣最旺的日子。酷熱的天氣下，不期然想吃冰凍食物降溫？小心誤墜健康的陷阱！

五行五味 以苦為佳

生冷的飲食似是快速降溫的好幫手，但多吃其實容易傷脾胃，炎熱的天氣，令人消化能力變弱，兩者相加如火星撞地球，極之傷身。想在夏至養生，首先要了解節氣的特性。夏至在五行中屬火，對應的是心臟，容易引起心火旺盛、心煩氣躁，所以應當注意護心。苦味的食物有助降燥祛濕，清熱解暑，有降心火作用。另外在中醫角度，五味（辛、酸、甘、苦、鹹）對應不同的季節，而夏天對應的正好也是苦，因此可以多吃苦瓜、芹菜、萵筍、絲瓜、蓮子、芥蘭等食物。

對症下藥 以吃補身

酷熱的天氣令人消化能力變弱的同時，亦令人食欲下降，水分加速流失。因此除了苦味食物外，亦可以多吃味酸的食物，如山楂、葡萄、檸檬、番茄等，既可促進食欲，亦能生津止渴。

另外，水分的補充亦相當重要，平日要多飲溫水、湯水外，亦可以多吃粥水（如綠豆粥、蓮子粥）和蔬果等補水。同時水分亦可促進腸臟蠕動，增加消化能力，不過要養腸除了忌生冷外，亦忌濃味肥膩的食物，飲食必需以清淡為主。