藝人陳法拉離開香港定居美國後,與法籍老公Emmanuel Straschnov結婚,今年情人節報喜誕下囡囡「小米妮」,一家三口好溫馨。尋日(20號)剛過去嘅父親節,係法拉同老公第1年以父母身份慶祝,佢上載老公抱住「前世情人」嘅合照,一臉幸福錫錫囡囡面珠,父愛氾濫。法拉以英文留言向老公同囡囡示愛:「The 1st Father’s Day for these two. ❤️ ❤️ I’m lucky to have you both in my life. (與這兩位的首個父親節,生命中有你們是我的幸運。)」雖然只得「小米妮」嘅背面,但見到手長腳長,遺傳媽咪優良基因,唔知第時大個會唔會一樣選美入行呢?