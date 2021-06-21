潮語的禍︱甄子丹獲封「宇宙最萌」　外剛內柔冧盡粉絲

「宇宙最強」甄子丹變「宇宙最萌」！甄子丹在電影《葉問》中，最經典的一幕是對付日本人時說：「我要打10個！」這番壯言豪語，在現實中竟令他感到好笑又驚驚！身在上海為主演的英皇新片《怒火》造勢的他，日前在當地的影片分享網站辦公室大樓，進行「洗樓式」宣傳，不單和大樓內的員工跳舞、玩籃球機等，期間玩遊戲進行任務時，當見到暗號「yyds」時，以為是一個隱藏人質，即大聲詢問圍觀的群眾：「誰是yyds？快出來！誰是yyds？」希望尋人成功以完成任務。

此時已有粉絲提水：「以一打十！」甄子丹仍繼續唸唸有詞的問：「誰是yyds？」，後來聽到大家多次說：「以一打十」，他說：「以一打10個電話！來！誰跟我打10個電話！」語畢即引起全場哈哈大笑！開始察覺不對路的他，反問「yyds」是甚麼，主持人始告知他這是「以一打十」的普通話諧音縮寫，他即恍然大悟說：「我太笨了！」之後他離開現場時被重重包圍，他邊行邊撫着心口說：「哇！人好多呀！」接着有人大叫：「丹哥，現場挑10個人打吧！」他非常搞笑的按着玻璃窗說：「我有些恐懼感，我走不了！沒有門！」

「#甄子丹問yyds是誰」成為熱搜，網民大讚形象man爆的甄子丹，原來私底下十分可愛及親民：「丹哥太可愛了！太好笑了！」、「沒想到丹哥也有這反差萌的時候，太值得大家喜歡！」、「丹哥，練功夫要緊，但也要多多上網了解網絡用語！」而網絡用語「yyds」其實也有其他意思，全是取普通話諧音，包括：「永遠單身」、「永遠的神」等。