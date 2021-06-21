港姐變髮｜爆粗Chloe風騷入圍　力撼谷胸Fiona

《2021香港小姐競選》進行完2輪面試後，今早有一班候選佳麗分批現身九龍塘髮型屋接受「變髮」大改造，大部分女仔到場都一律封口、守口如瓶，最多只肯透露姓名及歲數，唯獨有爆粗是非纏身的「城大私影妹」梁允瑜（Chloe）有開「金口」，今日亦以她的清涼「戰衣」最為性感，白色連身Tube Dress短裙晒線頭兼修長美腿，問到選美路有否受是非影響？她禮貌說：「唔答啦！下次再講啦！」然後就急步入髮型屋。

另有藍色碎花裙的25歲劉珍寶（Brillian）、密實打扮的21歲張嘉倩（Michelle）、全黑行政裝扮的24歲姜嘉琳、深綠上衣配白色半截裙的26歲「豪放版方媛」陳聖瑜、鬼妹仔Jasmin、谷胸着花花連身裙的Fiona、米白色連身裙的「健碩麥明詩」Carina、白色裇衫配黑褲的梁菁琳、連續2年參選的賴彥妤（Vivienna），而格仔連身的帆帆及粉紅色貼身吊帶裙、沒有透露姓名的佳麗則操不純正的廣東話口音。

約12時半，首名變身後的佳麗陳聖瑜率先行離開髮型屋，不過事前、事後變化不大，只是將秀髮變曲，受訪時她表示入圍前已做過漂染，故剛剛齋修剪頭髮，問到她可滿意新造型？她說：「幾好、幾鍾意。（喺入面有同其他佳麗傾偈？）未有，但喺面試嗰陣有識咁啲佳麗做咗朋友。」Michelle緊隨步出，同樣變化不大，她指有剪染頭髮，很滿意新造型；Fiona則一直躲避鏡頭，不願受訪；Rachel齋剪頭髮沒有漂染，問到今日見到其他候選佳女有增強信心？她笑謂平常心。

陳詩帆是目前變化最大，由長髮剪成短髮，甫受訪表示好鍾意新造型，感覺好清爽，惟問到她之後如何備戰？她竟無厘頭答：「呢個你問人哋啦！（你點備戰問其他人？）我比較怕醜。」Jasmin受訪時問到上次面試後是否太攰而於地鐵瞓着？她笑稱相中人不是她，又說參選期間會盡量做更好，講到上屆冠軍謝嘉怡都是混血兒，會否頓時覺得增加勝數？她笑話：「唔知睇個樣佢哋鍾唔鍾意，但會努力練好廣東話。（有人話你似陳展鵬，你都覺得？）我有睇佢社交平台，覺得佢幾靚仔，所以如果似佢都唔緊要、唔介意，但我條眉可愛少少。」