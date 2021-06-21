自嘲唔識搶Fo博見報　黃智賢：我唔係藝人！

他是戇直的「阿海」、變節的臥底「辣薑」，也是「我最期待嘅畫面出現了」的gag圖主角。出道32年的黃智賢（Ben）是公仔箱常出現的臉孔，也是「最佳男配角」，他有不少令觀眾印象深刻的演出，但你又知道他入行初期是個兒童節目主持人嗎？

年幼時家境較窮困的Ben是個電視迷，自言每天都「眼定定」看着電視，內心漸漸萌芽了一個「明星夢」，但因家人都是「搵錢至上」而一直未敢道出自己的夢想，直到TVB收了他，「我話畀屋企人聽我去做電視，我家姐仲問我，你識整電視咩？佢以為我去修理電視。」可以實現夢想「做電視」，Ben的第一步是成為了《閃電傳真機》的主持人，但不時要和小朋友相處、做訪問，對不善於溝通的他是一大挑戰！「嗰陣譚玉瑛鬧我個樣咁惡，都唔明監製點解搵我，嚇走晒啲小朋友。」Ben無奈地說：「關我鬼事咩！」

一直渴望演戲的Ben極力向公司要求下，最終調離兒童節目組轉去拍劇，並遇到《真情》「阿海」一角，成就了他的演員路。《真情》26年來多次重播，大家到現在都記得當中那個「傻更更」的容向海，問到Ben會否介意仍有不少人以「阿海」稱呼他，他說：「我已經接受呢個係我歷史一部分，又唔係案底！」但他直言的確曾不甘心只停留於「阿海」，希望有些突破，所以他開始到內地拍劇，但過程反令Ben變得更迷失，「喺大陸拍完劇又唔知幾時播，宣傳又冇自己份」，因不知收成在哪，加上那段期間工作不多，令Ben有種患得患失的感覺：「呢種感覺對演員係好折磨，會諗係咪自己上一次做得唔好呢？」幸好，在這段低潮中，無綫的一位監製指明讓Ben演《潛行狙擊》「辣薑」一角，「我知有其他演員想嚟搶呢個角色，但個監製話要留畀黃智賢做！」他亦憑此角奪得「最佳男配角」，此後開始成為一線小生，成就了事業的高峰。已在娛樂圈打滾了30多年，Ben卻自嘲性格內向，笑言自己是演員不是藝人:「我都唔知要點去講自己，所以仲學習緊㗎！你叫我花心思去思考角色，會多過花心思思考點樣去搶focus、爭取見報！」

在《逆天奇案》中Ben飾演的Nic Sir追女仔笑料百出，但現實中的他則相反！當說到和太太Maggie相識的經過、支持對方追尋夢想和2人相處的點滴，Ben全程都掛上甜蜜幸福的笑容。想知道更多黃智賢的故事，就一定要去片收看《娛場》！

髮型 : Willie Chan@Hair Culture

場地：The Stadium