方紹聰赤腳行籌款　蕊蕊着鞋陪行兩條街

藝人方紹聰（奶仔）發起赤腳行香港一圈的籌款活動，今日（21日）開始由少沙咀起步，預計以用6日5夜以赤腳走遍香港17區共180公里，善款會捐給貧窮地區沒有鞋穿的兒童，亦會捐給慈善機構幫助智障人士。

他中午到達九龍灣時表示早上9時起步，到現時行了9.13公里，他説：「今朝尖沙咀出發，經過黃埔、土瓜灣、九龍城碼頭。（依家感受如何？）將之前訓練啲嘢做番出嚟，最開心我哋有網上live，有朋友睇到live即刻捐錢，另外有位年青人睇到之後想嚟尖沙咀join我，但可能我哋行得比較快，佢去到黃埔先追到我，一直陪我行到九龍城，真係好感動。」問到現在身體情況？他說：「有啲攰同痛，但當一諗起善款數字就即刻忘記晒。（依家大約籌到幾多？）連埋禮品已過百萬，諗起有咁多人支持，就係我最大嘅動力，就算呢6日有幾辛苦都冇問題。（有冇擔心天氣太熱會支持唔到？）有少少擔心嘅，不過教練全程喺身邊，所以大家可以放心，另外都有貼保護貼喺腳底，比較舒筋少少。」他指其他朋友如郭子豪、何廣沛等稍後日子會陪他行，但因未受過訓練，所以唔建議他們赤腳。

有份到場打氣支持的藝人蕊蕊，稱本身打算早上陪奶仔一同出發，但礙於天氣太熱所以改下午才陪他，她說：「陣間會着鞋陪佢行兩條街。（咁少嘅？）因為晏啲有工作，嚟緊有需要嘅我都可以再陪佢行。（要你赤腳得唔得？）我覺得可以嘅，未試過，小心啲望住條路囉，污糟啲啫。（唔怕辣腳？）行快兩步囉。」問到會否擔心天氣太熱中暑，她表示有做運動習慣，最緊要飲充足水份補充。平日有跳舞、策騎及行山的她指疫情令活動減少，她説：「停咗幾個月，依家要做番運動啦，疫情下肥咗好多。（最高峰重咗幾多？）疫情初起碼肥咗10磅，依家好番少少，但希望再減多6、7磅。（夏天要着泳衣？多唔多泳衣騷搵你？）未有呀，不過我自己籌備緊美人魚比賽活動，到時會做導師，希望可着泳衣同啲美人魚一齊落水，依家都未係好敢着泳衣住，哈哈。」