本日日本：《PUI PUI天竺鼠車車》首次展覽 　拍攝用場景物品大公開

《PUI PUI 天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー）是今年上半年超人氣動畫作品之一，除了不斷推出官方商品外，亦終於有自己的展覽！《PUI》的首次展覽「PUI PUI モルカーTOWN」將於7月16日至8月1日於涉谷PARCO舉行。相信大家都知道，《PUI》是一部定格動畫，利用現場造景來拍攝，這次展覽除了將實際拍攝時使用的馬鈴薯、西羅摩及阿比等多架天竺鼠車車首度展示外，更將《PUI》第 9 話《滑滑大驚喜》的拍攝場景搬到展覽會場，讓大家了解製作團隊如何進行拍攝。現場更會展出按動畫比例（約170cm高、238cm闊）炮製的天竺鼠車車，可以進入車內拍照，粉絲們不要錯過！會場亦有限定商品發售，包括短tee、手巾仔等等，可以買個夠本。

PUI PUI モルカーTOWN

地點：東京都涉谷區宇田川町15-1 涉谷PARCO 5樓Event Space 1

時間：7月16日至8月1日11:30am~8:00pm

入場費：500日圓（約HK$36）