《明星運動會》搵佢哋參加　肯定冇得輸！

日本東京奧運即將舉行，無綫食住呢個熱潮，動員全台200多個藝人參《明星運動會》！其實無綫一直臥虎藏龍，搵佢哋出嚟比賽，一定好有好睇頭，我哋今次盤點吓無綫有咩勁人，等大家知道佢係咩料！

跳遠

講到跳遠，一定要搵關禮傑！話說佢喺劇集《叛逃》，由一幢樓天台跳到另一幢樓天台，簡直係驚為天人，因為距離實在太遠，根本冇咩可能跳得過，但關禮傑就能人所不能，違反晒物理定律，冇嘢難倒佢！有網友喺網上搵到疑似天台，發現兩幢樓距離達9.88米，而跳遠世界纪錄都只係8.95米，已經破晒紀錄！所以話呢，唔搵佢哋參加跳遠，真係有啲浪費囉！

攀石

攀石唔搵謝天華嘅話，真係唔知可以搵邊個！謝天華曾經喺2013年無綫劇集《神鎗狙擊》中，一邊單手攀石，一邊講電話，力大無窮，真係唔係人人做到，呢一幕依家周不時都會畀人拎出嚟Loop！早前十優港姐麥明詩喺社交網晒單手攀石講電話相，向謝天華致敬，唔知佢有冇興趣一齊參加呢？

籃球

娛樂圈其實唔少籃球高手，唔少藝人都可以入到樽！好似陳豪咁，佢喺2011年無綫劇《點解阿Sir係阿Sir》大晒球技，劇中佢為咗教好一班Band 5學生，喺籃球場晒入樽神技，睇到人眼都凸埋！另外，黃德斌喺2012年嘅劇集《4 in Love》中，都晒過入樽神技，最恐怖嘅係，佢入樽後身體會繼續向上升，違反地心吸力！陳豪同黃德斌如果參加籃球比賽，真係冇對手囉！

游泳

大家記唔記得2003年嘅劇集《戀愛自由式》呢，劇中有眾多靚仔靚女，但其實佢哋嘅泳術先係重點！唐寧喺劇中使出必殺技「破冰轉身」，原理係用旋轉嘅方法進一步提升速度，但現實有冇用呢？相信都係冇乜用！

柔道

TVB日前重播《撻出愛火花》，謝霆鋒嘅青澀面孔都有重現大家面前！劇中霆鋒憑住天分，好快仲升上黑帶，佢仲有一招必殺技「風火山林」，打遍天下無敵手！霆鋒一出手，就知有沒有！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！