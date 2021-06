藝人李施嬅今年3月先由加拿大返港,早前佢又再離開香港工作,並喺酒店接受隔離,日前佢終於完成隔離「出關」,更喺社交網大晒以Ukulele(夏威夷小結他)自彈自唱嘅片段,透露於隔離期間「成就解鎖」,佢表示:「隔離時學會的小玩意。」片中佢獻唱《You are my sunshine》,更特意標籤未婚夫Anson,唱冧歌低調隔空示愛,非常甜蜜。

另外,佢又晒出一段與一名男士合唱《Just the way you are》嘅片段,2人深情對唱,有網民即誤會該男士就係李施嬅嘅神秘未婚夫Anson,但其實對方係內地男星于雷,佢哋日前更孖住工作,一齊開直播。