Mike導破「格」實測　行山鞋機能性

其實只要有睇開「格仔導演」Mike導（劉諾衡）有份參與製作的節目包括：《美女郊遊遊》、《大海男兒》及《ERROR自肥企画》等等，應該不難發現佢本人係相當熱愛戶外活動，亦經常將個人熱愛的行山、露營、獨木舟、攀石及潛水等戶外活動融入節目作品當中，為觀眾帶來充滿熱血的電視畫面。今回美國戶外運動品牌Columbia推出全新Peakfreak X2 OutDry系列山鞋及FACET 60系列登山鞋，就特別邀請熱愛大自然的Mike導親身上陣破「格」拍攝造型照，並由這位身體流着熱血的人氣導演順道測試系列單品的機能性。

Peakfreak X2 OutDry系列登山鞋其鞋面設計採用人造物料焊接技術打造，提供足夠支撐力及保護，搭載Techlite輕量化EVA中底大大減輕了鞋身重量，並能維持舒適感及緩震效果，而Omni-Grip鞋底更用上濕地專用橡膠，配合強化混合坑紋足以應付濕地或乾地環境，可以保持強勁抓地力。此外，OutDry防水透氣科技是利用獨家立體熱塑壓合技術，將OutDry防水薄膜貼合於織物之間，可以有效阻隔水分滲入接縫或縫隙，達致防水性與高透氣性。

FACET 60系列登山鞋則採用創新理念去設計，運用輕量化現代工藝打造，鞋面採用最新NAVIC FIT SYSTEM足踝鎖定技術，配合OutDry立體輕盈防水透氣技術與無縫結構及金屬鞋帶穿孔，提供出色的貼合度、支撐力及穩定性。鞋底更用上升級版超輕緩震技術及FLUIDFRAME多密度足底支撐，加強鞋款出色的抓地及緩震平衡。