鄧麗欣拍喜劇最難忍笑　王菀之刀工大躍進

藝人鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎等出席賀歲片《飯戲攻心》記者會。鄧麗欣指很久沒有接拍喜劇，又指拍攝時最難是忍笑，她說：「有時我哋事前排戲或者拍完之後會討論吓啲對白，點樣可以做得更好，張繼聰同王菀之會成日講笑話，到正式埋位嗰陣一望住佢哋就會諗番起啲笑話。（戲入面會唔會有親熱戲？）有少少啦，不過真係少少，話晒係賀歲片，要親子嘛。」

而王菀之笑稱每次拍戲都可以自我增值，她說：「上次揸巴士，今次揸鑊鏟，戲入面我係負責煮飯，成日幻想靠煮餐好食嘅飯去維繫一家人嘅關係。（你自己本身識唔識煮嘢？）我平時都有煮㗎，不過戲入邊嗰啲食物難度高好多，好彩有大廚在場陪同拍攝，今次拍呢部戲最大得着係提升咗我嘅刀工，哈哈！」

張繼聰指今次過足戲癮，他說：「個劇本寫得好好，唔係單單純劇情，中間亦要穿插喜劇橋段，要拿捏得好準確，並非純劇情亦唔係純喜劇，自己都好期待成品，而且今次我哋成班演員事前有約埋一齊排戲，排完又一齊食飯，大家熟絡咗，埋位時默契好好多，但又可能熟得滯，拍嗰陣好多時大家都唔敢直視對方，因為怕忍唔到笑。」另外，馬國女神林明禎坦言今次是她拍戲以來，最多廣東話對白的電影，她表示事前以英文譯音來翻譯劇本，背對白用了很長時間。