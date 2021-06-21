床上將仇報　英雄變愛奴

好多人畀人傷害之後，都會千方百計報復，AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV界亦有以復仇為主題嘅作品，當中受害嘅女主角先用美色俘虜對方，令佢哋變成自己嘅愛慾奴隸，喺床上將佢哋百般玩弄，真係乜仇都報晒！

危險情人

喺Madonna出品嘅《妖艷華麗人妻，美麗之極致》中，一座古堡式豪宅被改建成為賭場，每日都有好多人嚟發橫財夢，小澤就係賭場嘅主人，佢每日都會喺場內巡視業務，覺得悶就會搵應召女郎開心吓。韻味迷人嘅神宮寺奈緒嚟到提供服務，小澤對阿妹一見鍾情，更收歸成為秘密情人，有一晚，二人激戰之後，小澤便倒頭大昏睡，呢個時候奈緒拎出手槍射向小澤，之後仲拎晒所有錢走！原來小澤係奈緒嘅殺夫仇人，當日小澤就係殺咗佢老公，然後拎走晒啲錢開賭場。

邪惡癡女

喺GIGA推出嘅《邪惡的女保鏢》入面，新村晶扮演邪惡組織嘅成員，有一日收到指令襲擊村長，呢個時候正義英雄閃光俠趕到，成功擊敗新村晶。阿妹返到基地之後就畀頭目又打又鬧，為報一敗之仇，佢扮成可憐少女受襲擊引閃光俠出現，結果成功打倒對方，阿妹除咗用電棒招呼，仲玩埋手作仔搞到閃光俠腳都軟埋，點知晶妹愈玩愈興奮，挑起癡女本性，於是利用秘密武器刺激令閃光俠雄風大振，阿妹即刻瘋狂騎乘起嚟，閃光俠爽到失去理志，最後變成晶妹嘅愛奴。

拜師學藝

DOGMA推出嘅《老婆是魔女》，講述吉良鈴被老公嫌棄喺床上冇情趣，更加唔識得刺激乳點令佢興奮，竟然叫鈴妹去一間叫「乳點風俗店」做風俗孃兼拜師學藝，而阿妹亦聽話照做，喺店長嘅調教之下，佢終於了解到各種玩弄乳點嘅手法，更令佢享受到箇中樂趣。之後，鈴妹主動搵老公嚟風俗店幫襯，但係就叫埋店長一齊玩3P，以報復老公苛刻嘅對待！

簡評

好多人都好記仇，好似今日介紹畀嘅作品咁，當中嘅女優就用美色嚟復仇喇！當中本仙最鍾意神宮寺奈緒主演嘅《妖艷華麗人妻，美麗之極致》，原因係佢身材豐滿又妖艷迷人，好適合飾演復仇貴婦嘅角色，二來佢喺床戰中表演得又怕醜又享受，真係睇到人咬牙切齒！仲有，作品嘅故事及背景等都設定得相當用心，直情可以當電影咁睇！