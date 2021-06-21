Leah Winters　餐廳經理變身人氣脫星

人嘅際遇有時真係好神奇，有時從未諗過會從事嘅職業，竟然會為你帶嚟名利，對此Leah Winters更係有深刻嘅體會，事關如果3年前問佢嘅話，佢肯定冇諗過自己會成為超人氣脫星。

引起哄動

喺美國俄勒岡州出生嘅Leah Winters，身材高挑，外形出眾，讀書時已成為校內嘅風頭躉。高中畢業後，佢就投身職場，喺一間餐廳做侍應，經過幾年打拚後，已升職成為經理。不過為咗搵多啲錢，佢兼職做裸模，並為成人雜誌拍攝寫真，之後被成人視頻網站睇中搵佢拍廣告，而呢個網站就係Pornhub。憑住呢個廣告，令佢人氣急升，更吸引到著名四仔片廠Elegant Angel嘅留意，考慮咗一個月後，佢便決定轉行，從餐飲業轉投到四仔界發展。

不得不讚Elegant Angel有眼光，事關Leah Winters喺拍攝完廣告後，其社交網嘅追隨者人數暴增，當佢拍四仔嘅消息一出，更引起哄動，亦因為咁，令佢增加唔少壓力，擔心未能應付到演出嘅工作。

清場拍攝

其處女作《Anal Pros #5》係由人氣導演Mr. Pete執導，為免阿妹初次演出感到尷尬，故特意安排清場拍攝，而呢個咁貼心嘅安排，令Leah Winters相當感激，同時亦令佢更投入演出。

至於點解處女作就演出重口味後門主題呢？原來一切都係經理人公司嘅決定，認為一嚟就玩咁重口味，會令四仔迷更加興奮。而事實證明呢個決定係冇錯，作品不但大受歡迎，更喺2020年舉辦嘅XBIZ頒獎禮獲提名「最佳四仔作品」，而Leah Winters亦獲提名「最佳新進脫星」，對出道未夠一年嘅脫星嚟講，呢個成績相當出色呀！有趣嘅係佢走咗去參加艷舞比賽，原因係兌現粉絲嘅承諾，原來喺推出處女作時，佢曾表示如果反應理想，就會參加艷舞比賽施展舞藝，結果？梗係贏得冠軍啦！

Profile

出生日期：1996年7月18日

身高：178cm

三圍：34B-27-38