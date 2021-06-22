【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十三辛丑土危日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開業、動土

忌：醞釀、醃製、移靈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、巨蟹座

白羊

不能單方面要求身邊人待你好，你也要付出的。

金牛

愛情運強，不妨跟另一半為構建美好未來而努力。

雙子

工作忙得讓你無暇休息，但有信心就能克服難關。

巨蟹

生活上遇到一些麻煩，幸獲身邊人助你解決問題。

獅子

受家事困擾，最好不要多管閒事，以免煩上加煩。

處女

或有新任務要處理，讓你絞盡腦汁，壓力隨之而來。

天秤

自制力稍弱，總是要別人多番提醒才能專心工作。

天蠍

外在環境瞬息萬變，有些問題不適宜太早下定論。

人馬

說話要經大腦，口無遮攔會成為事業發展絆腳石。

山羊

健康就是財富，養成良好生活習慣可慳回醫藥費。

水瓶

渾身正能量，不妨替親友排憂解惑，可提升人氣。

雙魚

心情焦躁不安，但有貴人主動伸出援手助你解圍。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 信心強

（跌）猴 易受騙

鼠

責任心強，工作表現佳，小機遇會帶來大收穫。

牛

事業運一般，缺乏追求目標，求財難度上升。

虎

容光煥發，自信心強，能輕鬆完成手上工作。

兔

運氣不過不失，職場出現變動，宜早作準備。

龍

桃花運上升，主動表現自己，易獲異性關注。

蛇

被瑣事弄得頭昏腦脹，切勿讓負面情緒積壓。

馬

多動腦筋，工作無往不利，積極是致勝之道。

羊

是日沖煞，行事要踏踏實實，切勿斤斤計較。

猴

財運稍遜，容易受騙破財，謹記貪字得個貧。

雞

工作運欠佳，很多事要處理，最終或要開OT。

狗

健康運平平，宜放鬆自己，別讓情緒太繃緊。

豬

嚴防小人在背後搞破壞，謹言慎行就沒問題。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

「煞氣」知多啲

風水分為巒頭及理氣兩種，巒頭是屋外的環境配置，理氣是屋內的氣場，縱使屋內藏風聚氣，但是屋外巒頭犯上煞氣，也會招致惡果，常見的煞氣如下：

電磁煞——有些住宅非常接近電塔、發射站等建築物。由於這些建築物會釋放大量電磁波，對人體造成影響，容易令人精神衰弱、身體健康衰退、脾氣暴躁等。

化解方法是於屋內多種植物、放魚缸或放上凸面反光鏡在面對電磁煞的位置。

探頭煞——家宅對外的建築物或物件形狀，像有個人躲在後面偷窺望住自己似的。此煞會影響宅內人的財運，會經常破財，甚至被打劫，而且更易招惹小人是非。

化解方法是將窗簾關上、擺放狗形飾物或帶刺植物，又或者放凸鏡對着該位置。

天斬煞——住所外有兩座建築物，中間有縫隙直對家宅，從而形成像刀斬的煞氣，它會嚴重影響宅內人的關係與健康。

化解方法是將窗口關上，放下窗簾，擺放大葉植物或圓形魚缸。