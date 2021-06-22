食住個勢！MIRROR鎖定明年7月衝紅館圓夢

人氣男團MIRROR之前在九展連開6場演唱會，一票難求，門票更被炒至癲價1.7萬元一張，「鏡粉」不停集氣，望組合向紅館進發，早前就盛傳他們12月接替楊千嬅放棄的紅館檔期，全城引頸以待。雖然跨年的黃金檔相當吸引，很多歌手都求之不得，但ViuTV考慮到時間太倉促，亦顧及MIRROR成員的心理質素，故寧願靜待另一個黃金機會開騷，據知已瞄準明年7月暑假的檔期，下月正式入紙紅館申請，以連開10場為目標！

2018年底成軍的MIRROR俘虜大批粉絲，出道僅個半月就創紀錄舉行首個演唱會，而今年5月為紀念成軍2周年，再在九展連開6場演唱會！雖然組合人氣飆升，但成員未有被此沖昏頭腦，他們認為自己可以做得更好，仍有很多進步空間，所以不急於一時登上紅館。

夢想之地 不容有失

事實上，MIRROR近年密集式工作，忙到冇停手，除了組合演出外，成員又要顧及單飛發展，當中包括拍戲及廣告宣傳工作等，體能絕對是最大考驗。之前排練2周年演唱會期間，12位成員幾乎日日踩十幾粒鐘，姜濤就試過在排舞室暈倒，承受不了壓力的他情緒低落、發脾氣，完騷後更壓力爆煲，自我消失！至於Ian、Anson Lo及Edan當日亦是邊拍戲邊綵排演唱會，他們當時都有感準備時間不夠。紅館是所有歌手的夢想之地，更是不容有失，ViuTV明白到MIRROR舞台經驗尚淺，所以希望他們身心都有充足時間準備，精心籌劃明年的「處男紅館騷」回饋歌迷。