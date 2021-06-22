公開感情狀況！佘詩曼自爆差啲結咗婚

視后佘詩曼憑內地劇《延禧攻略》在內地爆紅，劇集、商演及綜藝節目等接個不停，最近她現身內地相睇節目《新相親大會》並擔任「明星助力官」，被主持人孟非問到感情事時，這位視后的口才及急才，瞬間擊倒向來口若懸河的孟非，並少有的公開感情生活！

孟非先問佘詩曼現在的感情狀況，她說現在仍是單身，當問到有否「考察中」的對象時，她即快人快語說：「有！」由於現場的觀眾及嘉賓，沒想過她如此坦白，故立刻表現愕然，孟非更說非常喜歡她說話這麼痛快，並乘勢問她在曾接觸過及合作過的男星中，有否是她的理想男友類型，她亦很快回答說沒有：「角色有，真人沒有，因為戲裏面的男生很完美，但真實的不是這樣。」

再下一城，孟非見佘詩曼答得爽快，再「直搗黃龍」式的問：「在過往這些年的情感經歷當中，有哪一個是離婚姻最近的一次？」愈答愈high的佘詩曼，腦筋急轉彎，反客為主的進行反攻，她邊笑着邊直視對方：「哪一個？哪一個不行啊！」明顯是立刻落閘，她的反應快得令現場觀眾讚好兼狂拍手掌，處於下風的孟非，立刻換另一個問法：「有沒有離婚姻最近的時候？」她即說：「有，但哪一個我不能告訴你！」令孟非表示投降，立刻收手未有再問下去。

「#佘詩曼談愛情」成為熱搜，閱讀及討論量超過2.7億，大批網民力讚佘詩曼不單演技好，口才及應變能力超好，而且拒絕回答時態度可愛：「太可愛了！性格爽直！」、「佘姐的反應真的好快！」、「哈哈！笑到停不下來！孟非遇到對手了！」

而佘詩曼也發文回應：「我覺得愛情是一件很美好的事，有人來分擔你的累和快樂是一件很幸福的事，多一個人就多一份溫暖少一份孤獨。但不要輕易妥協和將就，不要急於擁有，也不用拒絕。做最好的自己期待一個勢均力敵或互補同類的人吧！」