【爆粗會發達】森姆積遜問候娘親喪吸20億身家

美國著名男星森姆積遜（Samuel L. Jackson）是荷里活影壇其中一個富豪。身家高達2.5億美元（約20億港元）的他，經過多年艱苦歲月之後一躍成為至今影史上最具叫座力的影星！

森姆有個坎坷的童年，貧窮家庭出身的他有個破碎的家庭。酗酒問題的父親早於他年幼時拋棄他，自小他與母親Elizabeth Jackson相依為命。據他所指一生中只見過父親兩次。求學時期他亦因為口吃而影響學業！他說：「我口吃嘅問題非常嚴重，維持咗好長時間。喺學校停止講嘢差唔多一年。」最後靠講粗口而醫好口吃問題，他說：「解藥？就係爆粗講『motherfxxxer』。我唔知點解，總之真係得。之後唔再口窒。」爆粗醫好口吃之後，他又染上毒癮！幸好後來成功戒除毒癮。

森姆原本沒有打算做明星，他於阿特蘭大讀大學時修讀海洋生物學。但後來發現自己原來對做演員更有興趣而轉科。他於80年代入行，入行初期演過唔少茄喱啡的角色，路人甲、有對白的閒角都演過。直至1994年，他憑《危險人物》（Pulp Fiction）的黑幫人物角色Jules而成功上位獲提名奧斯卡最佳男配角。除了演戲之外，他亦熱愛打哥爾夫球。而他亦會收藏他電影角色的公仔以及漫畫書。

走紅後的森姆片約不斷，更成為北美史上最高票房影星！截至今年2月他以57億美元（約444億港元）累積總票房成「吸金之王」。他當選其中一個原因是「多產」，入行接近50年拍下接近160部電影作品。除了「密食當三番」之外，他亦參演過多部賣座系列電影包括《星球大戰》（Star Wars）的前傳以及漫威（Marvel）超英片系列，其中《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）於北美累積票房更高達8.58億美元（約66.9億港元），成為史上北美最賣座電影第2位。雖然森姆已年屆72歲，但他講明唔會退休！他在訪問中說：「（幾時退休？）直至我唔能夠演為止。米高堅（Michael Caine）都仲演緊，係咪？」他更指拍戲係「筍工」：「只係演戲。我又唔係掘緊個坑。我可以去片場拍一陣然後返休息車坐低抖兩粒鐘睇電視食三文治睇書，之後再返去拍多十幾分鐘，之後再返去休息車坐低。所以，係一份筍工！」

荷里活最有「吉屎」明星

森姆積遜出晒名是荷里活最有「吉屎」（夠膽量）的藝人，他會為增取公義而發聲！幾年前，他就因為不滿紐約法院就白人警察殺害黑人男子一案不作起訴一事而大表不滿，更於社交網公開唱出示威者向冷血警察而唱的歌曲《We Ain't Gonna Stop Till People are Free》，作為對他們的控訴。而他亦曾在訪問中表示不介意因政論而得失fans，他狂爆粗說：「我知有幾多個X樣憎我。唔睇森姆積遜嘅戲，咁又點X樣？你以後唔睇我嘅戲又唔會令我損失任何錢。我已經收晒錢（片酬）。X你啦！你鍾意點就點，我唔care！」森姆，你好嘢！

森姆積遜10部最賣座作品（美元計）

1.《復仇者聯盟4：終局之戰》 8.58億

2.《復仇者聯盟》 6.23億

3.《超人特工隊2》 6.08億

4.《復仇者聯盟2：奧創紀元》 4.59億

5.《Marvel隊長》 4.26億

6.《蜘蛛俠：決戰千里》 3.9億

7.《超人特工隊》 2.61億

8.《美國隊長2》 2.59億

9.《金剛：骷髏島》 1.68億

10.《皇家特工：間諜密令》 1.28億