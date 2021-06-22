東方日報C1：MIRROR鎖定明年7月衝紅館圓夢

人氣男團MIRROR在全城「集氣」下，吼實明年7月的黃金檔期在紅館開騷，現準備下個月第一時間入紙申請，望一擊即中！ViuTV已開始着手籌劃他們的「處男紅館騷」，誓要做個高質演唱會回饋「鏡粉」的愛戴！

MIRROR之前在九展連開6場演唱會，一票難求，門票更被炒至癲價1.7萬元一張，「鏡粉」不停集氣，望組合向紅館進發，早前就盛傳他們12月接替楊千嬅放棄的紅館檔期，全城引頸以待。雖然跨年的黃金檔相當吸引，很多歌手都求之不得，但ViuTV考慮到時間太倉促，亦顧及MIRROR成員的心理質素，故寧願靜待另一個黃金機會開騷，據知已瞄準明年7月暑假的檔期，下月正式入紙紅館申請，以連開10場為目標！

2018年底成軍的MIRROR俘虜大批粉絲，出道僅個半月就創紀錄舉行首個演唱會，而今年5月為紀念成軍2周年，再在九展連開6場演唱會！雖然組合人氣飆升，但成員未有被此沖昏頭腦，他們認為自己可以做得更好，仍有很多進步空間，所以不急於一時登上紅館。

夢想之地 不容有失

事實上，MIRROR近年密集式工作，忙到冇停手，除了組合演出外，成員又要顧及單飛發展，當中包括拍戲及廣告宣傳工作等，體能絕對是最大考驗。之前排練2周年演唱會期間，12位成員幾乎日日踩十幾粒鐘，姜濤就試過在排舞室暈倒，承受不了壓力的他情緒低落、發脾氣，完騷後更壓力爆煲，自我消失！至於Ian、Anson Lo及Edan當日亦是邊拍戲邊綵排演唱會，他們當時都有感準備時間不夠。紅館是所有歌手的夢想之地，更是不容有失，ViuTV明白到MIRROR舞台經驗尚淺，所以希望他們身心都有充足時間準備，精心籌劃明年的紅館騷回饋歌迷。

姜濤帶隊快閃中環

MIRROR是今年樂壇的風頭躉，橫掃廣告界，12位成員中以姜濤人氣最旺，單計上半年已接了至少40個廣告，估計有7位數落袋，隊友Edan、Ian、Anson Lo、AK及Jer的人氣亦持續攀升，當中Edan和Anson Lo各有20個廣告，風頭拍得住姜濤！

姜濤、Anson Lo及AK昨日就現身中環，為時裝品牌站台宣傳。雖然此活動於昨午3時才開始，但一眾「鏡粉」晨早已到場霸位，未到12時已逼爆商場，期間不停高呼偶像名字，相當墟冚！3子由數十保安護送下出場，識做的他們不停拿起產品拍照，又站在布景板前擺Pose，期間不忘與粉絲揮手打招呼，又一齊跳舞炒熱氣氛，不過逗留了短短15分鐘便離開。

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