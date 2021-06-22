搵棵樹要大半個月　石詠莉拍MV變「影後」？

於年頭重回獨立歌手「懷抱」嘅石詠莉（Sukie），近日推出今年第2首新歌《期間限定》，對於一年出3首原創歌曲嘅承諾又進一大步：「好滿意第1首歌《100歲備忘錄》個成績，以一個獨立單位嚟講，喺電台有3甲位置，其實真係好感恩！而第3首歌都已經有，想喺仲有能力之下造多啲自己鍾意嘅音樂，當中亦好希望可以搵到一首代表到我嘅歌曲。」

新歌有回饋青春嘅感覺，同時更完成到Sukie一個心願，能夠有一首同心靈對話嘅歌：「有幾句歌詞好有衝擊，例如『Can I grow up again？Can I try it again？Can I feel you again, my friend』，個my friend係同年輕嘅自己講，大家聽落可能會有啲無奈、感慨，但只要唔好唔記得我哋個初心，Keep住繼續努力、踏實去追夢，我哋嘅人生就會變得更加精彩！」

講到年輕時做過最盡興嘅事，佢笑言啱啱讀完書出嚟做嘢一有錢就開始任性，放咗工約埋朋友周圍行嚟行去：「唔需要物質嘅享受，齋傾吓偈、唱平K、食平嘢都好開心，依家係完全冇體力去再做，嗰種快樂相比起依家有好多無形嘅壓力。」

而新歌MV繼續由老公鄧健泓任導演親自操刀，提到MV中有棵極大、極靚嘅樹，佢抵死笑言係走遍香港，搵咗大半個月先搵到：「去城門水塘行咗成個幾鐘㗎，而MV入面條靚靚哋、冇乜車嘅隧道都好難搵到，但導演就征服咗呢個困難，哈哈！」問到點解Sukie喺MV入面一直做「影后」，係咪唔想老婆畀人睇蝕？佢解釋呢個拍攝方法都諗咗一段時間，務求MV出到嚟有獨特嘅味道，而且影背面更加容易令大家代入歌詞，同時又可以有個記憶點：「啲人睇完會話係影住後面周圍走嗰個MV，但當然唔少得正面，始終老婆係個靚女，都要畀人睇吓個靚樣嘅！」