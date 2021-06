搵棵樹要大半個月　石詠莉拍MV變「影後」？

於年頭重回獨立歌手「懷抱」嘅石詠莉(Sukie),近日推出今年第2首新歌《期間限定》,對於一年出3首原創歌曲嘅承諾又進一大步:「好滿意第1首歌《100歲備忘錄》個成績,以一個獨立單位嚟講,喺電台有3甲位置,其實真係好感恩!而第3首歌都已經有,想喺仲有能力之下造多啲自己鍾意嘅音樂,當中亦好希望可以搵到一首代表到我嘅歌曲。」

新歌有回饋青春嘅感覺,同時更完成到Sukie一個心願,能夠有一首同心靈對話嘅歌:「有幾句歌詞好有衝擊,例如『Can I grow up again?Can I try it again?Can I feel you again, my friend』,個my friend係同年輕嘅自己講,大家聽落可能會有啲無奈、感慨,但只要唔好唔記得我哋個初心,Keep住繼續努力、踏實去追夢,我哋嘅人生就會變得更加精彩!」

講到年輕時做過最盡興嘅事,佢笑言啱啱讀完書出嚟做嘢一有錢就開始任性,放咗工約埋朋友周圍行嚟行去:「唔需要物質嘅享受,齋傾吓偈、唱平K、食平嘢都好開心,依家係完全冇體力去再做,嗰種快樂相比起依家有好多無形嘅壓力。」

而新歌MV繼續由老公鄧健泓任導演親自操刀,提到MV中有棵極大、極靚嘅樹,佢抵死笑言係走遍香港,搵咗大半個月先搵到:「去城門水塘行咗成個幾鐘㗎,而MV入面條靚靚哋、冇乜車嘅隧道都好難搵到,但導演就征服咗呢個困難,哈哈!」問到點解Sukie喺MV入面一直做「影后」,係咪唔想老婆畀人睇蝕?佢解釋呢個拍攝方法都諗咗一段時間,務求MV出到嚟有獨特嘅味道,而且影背面更加容易令大家代入歌詞,同時又可以有個記憶點:「啲人睇完會話係影住後面周圍走嗰個MV,但當然唔少得正面,始終老婆係個靚女,都要畀人睇吓個靚樣嘅!」