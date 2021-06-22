夏天心急減肥　運動前飲咖啡能否燒脂？

每逢夏天，大家會特別注重身形，心急用盡各式各樣方法加快減肥，有研究報告指咖啡可提高心跳率，於是有人會在運動前喝一杯來增加新陳代謝；雖然某程度上可助燃燒稍為多一點的脂肪，但這方法並不能有效建立肌肉，更擔心若以咖啡增加心跳率或會帶來後遺症，影響日後新陳代謝功能。

要減肥見成效，首先必需吸收量低過消耗量。食物方面應選擇低熱量但能飽肚，例如蔬菜、低糖水果，減少吸收澱粉質和高油分肉類；運動方面選擇可以增加肌肉量和提升心肺功能的運動，例如跑步、舉重。特別提醒，減肥太快會影響賀爾蒙分泌，加重心臟負荷，減肥太慢欠成效則不能持之以恒，最理想是一個月減6至8磅，維持體質健康。

有些人經常運動，但無法達到減肥效果，重點在於選擇運動，提升肌肉量是非常重要的，人體內有水分、肌肉和脂肪，當中只有肌肉能消耗卡路里，水分和脂肪不能，所以肌肉量多了，每日能消耗的卡路里亦會增加，長遠來說，配合鍛煉肌肉的負重運動可較長時間穩定體重，若只靠帶氧運動如跑步來減肥，萬一停止運動，消耗率便會變回原狀，體重隨之反彈。

至於飲用咖啡來加強運動效果，在未有完整的醫學報告支持是不能證實，故此建議使用健康的飲食方法，吸收維他命B豐富的食物，例如維他命B1、B2、B3、B5及B6，有運動員會在鍛煉前一小時服用高劑量的維他命B雜，幫助血液循環加強釋放能量，確保運動起來更暢順，同時減少運動後的肌肉痠痛。

目前，就咖啡的效用存在頗大爭議，有研究報告指飲用適量咖啡會增加骨質密度，相反，又有研究報告指過量的咖啡因會令骨質密度流失。對於飲用幾多的咖啡分量，給不同體重人士帶來是好是壞的影響，醫學上未有大規模的統計數字，所以要留意長期病患者不宜運動前飲用咖啡，包括高血壓、心臟病等血管有問題人士；不過，心急減去脂肪的通常是上述人士，為求減肥用到此方法，實在是本末倒置。

此外，要考慮自己對咖啡因的敏感程度、耐受程度，不少人對咖啡因較敏感，假如為求增加燃燒脂肪喝多了咖啡，弄致失眠影響休息，對運動效果亦不會理想。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家